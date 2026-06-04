教育燃新｜當PISA開始考AI素養：香港準備好了嗎？

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

過去一年，人工智能成為教育界討論度最高的關鍵詞，學校在討論如何利用AI提升效率、防止學生濫用、如何善用政府撥款等。這些討論都重要，但若我們只把AI視為一項技術、一個平台，便可能錯過更深層的問題：在一個由媒體平台、演算法和AI系統共同塑造的世界裏，我們的學生是否仍然有能力判斷、創造、選擇，並負責任地行動？



這正是OECD 國際學生能力評估計劃（PISA） 將於三年後即2029年的創新評量領域。

AI素養，不只是資訊科技課

香港社會向來重視PISA這個國際基準。我們在閱讀、數學和科學表現上名列前茅，代表香港教育具備強大的學術競爭力。然而，這份成績背後，我們同時看見學生的身心健康、學習動機和心理安全感長期承受壓力。因此，當PISA在2029年加入「媒體與人工智能素養」（Media & Artificial Intelligence Literacy, MAIL）這個創新評量領域，它不應被理解為另一場排名競賽，而是一個提醒：未來的國際競爭力，已不只是考核學生掌握多少知識，而是看他們能否在複雜、真假交織、被AI中介的世界中作出有質素的判斷。

OECD將媒體與人工智能素養定義為學生能有效、合乎倫理並負責任地與數碼內容、媒體平台及AI系統互動的能力。相關評量不只是傳統試題，而會透過模擬網絡、社交媒體和AI工具等情境，觀察學生如何判斷資訊可信度、理解內容背後的目的、辨識偏見與風險，並作出合宜的回應。換言之，未來被評量的，不只是學生懂不懂使用AI，而是他們能否理解AI如何影響自己理解世界的方式。

PISA 2029 Media and Artificial Intelligence Literacy 網頁。（教育燃新提供）

筆者早前出席OECD教育研究与创新中心副主任 Stéphan Vincent-Lancrin 在香港大學的分享，更感到這個議題的迫切。AI素養並不是資訊科技科目的附加內容，而是一種跨學科、跨生活情境的公民能力。學生要學會與AI互動、運用AI創造、管理AI在學習與生活中的角色，甚至理解人如何參與塑造AI系統。這些能力，涉及語文、科學、人文、倫理、創意與判斷，絕不可能單靠一兩節工具操作課完成。

問題是：香港教育系統準備好了嗎？

最需要被賦能的是教師

香港正積極推動AI發展，政策亦把人工智能放在重要位置。教育局即將出台相關學習框架，並透過撥款支援學校起步，這些都是重要方向。但真正的挑戰，在於政策如何轉化為課堂裏有深度的學習經驗。

資訊素養在香港已談了多年，但今天的挑戰已不只是分辨真假新聞。AI改變了內容如何被生成、包裝、推薦和相信。當學生每天在短片、社交媒體和聊天機械人之間建立對世界的理解，教師的角色反而更加重要。教師不只是知識傳遞者，而是協助學生梳理混亂資訊、問對的問題、辨識價值取向，並學習負責任地使用科技的引路人。

距離PISA 2029尚有三年。這不是等待評量結果的時間，而是香港建立系統準備度的窗口期。若我們希望學生保持國際競爭力，AI教育政策便不能只投放於硬件和平台，更要投放於教師能力建設 —— 建立持續共學社群，讓教師共同設計、試教、檢視學生學習證據，並修訂AI素養課程。跨界專業可以進入學校，與教師一起把真實世界帶進課堂。

真正決定學生能否理解、運用並塑造AI世界的，始終是課堂裏每天發生的學習。

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

撰文者姓名及簡介

石嘉俊（Marco）為教育燃新 Ednovators 執行總監，現於香港大學修讀教育博士，研究教育創新如何在不同制度與文化脈絡中落地。他曾獲全額獎學金修讀新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共行政碩士，並具跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫參與歐盟創新社群項目。其工作聚焦教師領導 (teacher leadership)、學生能動性 (student agency)，以及如何透過學校文化創變、學教與評估設計回應不確定的未來。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。