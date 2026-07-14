教育燃新｜當中小學生都是AI原住民

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

香港的中小學營運模式，貌似標準，老師按教育局建議的課時和課程框架進行規劃，學生每天上8節科目為本的課。但這幾年，跨科學習和減少考試帶來了創新和鬆綁，有小學設計《21世紀能力》課，讓學生跨科自主學習，與AI共學，探究特定主題，建立AI素養。



《誰的智能？學生、AI、與學習的未來》對談：拔萃男書院同學分享。（教育燃新提供）

在6月30日，香港大學教育政策研究中心與教育燃新及翻轉教育協會合辦《誰的智能？學生、AI、與學習的未來》對談，為身為AI原住民的中小學生搭建舞台，由他們道出如何善用AI，共存共學。年紀最小的是5位小五學生，只見他們侃侃而談，思考清晰。被問及用AI就可以偷懶？他們大方的答：AI能幫助學習，但要自律和不過度使用，也可讓 AI只教導解題。被問及如何分辨AI答案的真偽，他們頭頭是道：先和自己的猜測答案做對比，或查看內容的解釋和出處。

中學生則用 AI寫應用程式，把長輩的冗長語音訊息化成簡潔文字，讓孫兒可即時回答，增強溝通。在各組的答問中，都談到老師在未來的角色：那日後老師會被取代嗎？小學生認真的答：只有老師會主動關心學生，有老師和AI合作教學，效果比AI單獨教更好。

我們幾個合辦單位，對這十多位新一代的對答感到驚訝，他們明白不能「把思考外包」，但願意試用AI，這與西方國家的態度不一樣。而當他們掌握竅門，也使用得宜後，新一代的同學，不單會提升其學習的深度，更是對「教育」本質的衝擊：學生自學，把學習還給學生，不再由老師主導。這應是核心的21世紀學習方法。

《誰的智能？學生、AI、與學習的未來》對談：屯門天主教中學同學分享。（教育燃新提供）

教育局的數字教育發展藍圖才剛發佈，這些中小學生似乎已有相當強的自覺性和清醒。那麼，幾年後，藍圖逐步實踐，數以十萬計的中小學生都是AI原住民，擁有基本AI素養，今天的標準課時和課程，以及較為被動的學習方法，應如何改變？

我理解，新加坡已開展 learning design、學習設計的討論，視「應用和創造」為數字教育的目標，並試行減輕量化評估的教學活動，把課堂變成以學生為本，重視跨科專題學習。香港當然也有，方向雷同，但面對考試，無論是老師或家長，都會把專題學習放在一旁，甚至在成績表上缺席。因為他們不認為這是考試的部分，只是「蛋糕上的忌廉」，孩子開心，可偶然淺嚐，但非重要材料。

《誰的智能？學生、AI、與學習的未來》對談：聖公會阮鄭夢芹銀禧小學同學分享。（教育燃新提供）

這心態需要改變了吧？「21世紀能力」會否是任何課堂的設計基礎？AI素養中最關鍵的創意、溝通解難、協作、慎思明辯等，如何影響紙筆考試？AI年代最重要的是人文關懷精神，但今天的成績表中卻未有對人文關懷作出評分，怎麼辦？

改變會慢慢到來的，我期待學與教和評估方面的逐步創新，因為數字教育就是學習革新的推手。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。