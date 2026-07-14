新一屆年青中西廚神即將誕生! 立即報名參加2026全港廚藝新星比賽

想成為餐飲界的新一代超新星，就要把握機會展示你的非凡實力！由職業訓練局中華廚藝學院及國際廚藝學院聯合主辦的首屆「2026全港廚藝新星比賽」現正接受報名。有別於以往只有中餐的比賽，本屆比賽首度打破界限，同時涵蓋「中餐」及「西餐」兩大領域，中、西廚藝精英分組四組切磋！只要你是熱愛廚藝，合乎參賽資格並具備中西餐烹飪的技術和知識，便可報名參賽，獎金總值港幣100,000。



四個比賽組別爭奪獎項殊榮

今屆賽事規模更加盛大，共設有四個比賽組別，分別為：「中餐青少年組」、「中餐公開組」、「西餐青少年組」及「西餐公開組」。「青少年組」歡迎16至22歲*具備中或西餐烹飪的技術和知識的人士參加；而「公開組」則歡迎23至40歲*，擁有一年餐飲業經驗或曾就讀廚藝課程的人士參加，而當中具備中或西餐烹飪的技術和知識為佳。各組別均設有金獎、銀獎、銅獎、優異獎及三個冠名獎項，當中「公開組」金獎得主更可獲高達港幣10,000元現金獎及獎盃。

*詳情請參閱報名表格

鑽級贊助鼎力支持 助燃廚藝夢想

「百年工藝傳承 ‧成就廚藝新星」

為了支持這群充滿潛力的新血，鑽級贊助李錦記秉持其百年工藝傳承成就廚藝新星，特別於中、西餐的「青少年組」及「公開組」中設立了「李錦記最佳醬料配搭獎」。參賽者需於比賽中發揮創意，巧妙運用指定的醬料產品，展現調味功架，脫穎而出的得獎者將可獲得額外的獎金殊榮。

「明火煮食‧切磋中西廚藝」

同時，鑽級贊助香港中華煤氣有限公司亦大力推動業界發展，是次比賽於「名氣堂」舉行，以明火爐具讓廚藝新星切磋中西廚藝，特設「中華煤氣最佳專業表現獎」。此獎項旨在嘉許在賽場上展現出卓越廚藝技巧與高度專業態度的中西餐好手，各組別的勝出者同樣可獲頒發額外獎金以作鼓勵。

結合創新概念 星級評審團嚴格把關

第一輪初賽（入圍評選）要求參賽者以指定主食材(「青少年組」為南瓜 / 「公開組」為蝦)，用電郵方式遞交菜式名稱、詳細菜單及圖片，更需拍攝一段1分鐘的真人短片，介紹參賽原因、菜式槪念以及創新的元素。大會鼓勵參賽者大膽引入嶄新點子，例如運用AI分析營養、新烹調技術、可持續性槪念或低碳本地食材等！(截止報名日期為8月7日)

成功晉級的入圍者將於9月23日參加於廚藝學院中華名氣堂進行之決賽。屆時「青少年組」參賽者需以大會提供的「南瓜」作為主材料；而「公開組」參賽者則需選用大會指定的「蝦」作賽。入圍者必須在限時內烹調參賽作品，並即場向星級評審團講解菜式。(詳情請參閱參賽者手冊)

為隆重其事並選出最優秀的廚藝新星，大會邀請兩大陣容鼎盛的資深廚師及名人出任評審。

中餐評審團名單包括：首席評審大廚林千國大師、中華廚藝學院訓練委員會代表、專業食評家謝嫣薇（Agnes Chee）、名廚李文基大師、中廚廚師協會江肇祺師傳、鑽級贊助李錦記代表、鑽級贊助中華煤氣代表及品牌贊助聚大金鳳代表。

西餐評審團名單包括：首席評審大廚黃德祺大師（Chef Rocky Wong）、酒店、飲食及旅遊業訓練委員會代表、飲食作家Gloria Chung、2025米芝蓮年輕主廚獎項得主王歲允（Chef Frankie Wong）、香港廚師協會廚師代表、鑽級贊助李錦記代表、鑽級贊助中華煤氣代表及品牌贊助聚大金鳳代表。

西餐評審之一Gloria Chung是一位以香港為基地的美食與旅遊記者、食物造型師及內容創作者。她曾任編輯超過十年，其後成為獨立撰稿人，作品見於多本國際刊物。她在Instagram上經營FoodandtravelHK帳戶，該帳戶曾獲Tatler選為值得關注的帳號之一。

在這班星級評判面前展露廚藝並講解理念，絕對考驗參賽者的臨場心理素質與專業表達能力！

主辦單位︰中華廚藝學院／國際廚藝學院 (比賽小組辦事處)

查詢電話︰2538 2550

WhatsApp︰5195 8966

比賽詳情︰https://hospitality.vtc.edu.hk/tc/node/1129

第一輪 —— 初賽入圍評選結果公布︰2026年8月28日或之前

決賽前簡介會︰2026年8月31日

第二輪 —— 決賽及頒獎典禮日期︰2026年9月23日

（資料由客戶提供）