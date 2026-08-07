《香港01》聯乘譚仔國際 學生化身小導師助復元人士融入科技生活

在手機點餐、網購已成日常的今天，社會上仍有一群人，面對一個簡單手機應用程式介面也會感到無從入手。為了陪伴他們跨出第一步，《香港01》與譚仔國際早前攜手合辦「數碼科技與社區關愛體驗日」，邀請中、小學生走進譚仔三哥分店，化身「數碼小導師」，耐心指導新生精神康復會（新生會）的學員使用手機App點餐，讓他們體驗科技便利的同時，亦以實際行動印證：一個看似微不足道的幫助，對有需要人士而言，往往已是支持他們融入社會的強大後盾。



一眾化身「數碼小導師」的中小學生、家長，與新生會學員及社工打成一片，享用由譚仔三哥贊助的米線及小食，氣氛融洽溫馨。

走入實體教室 實踐數碼共融

是次活動於九龍貿易中心譚仔三哥分店舉行，現場洋溢溫馨愉快氣氛，近30名中小學生及家長到場參與。這班充滿熱誠的年輕人化身成為「數碼小導師」，利用他們日常熟悉的數碼技能，一對一耐心指導來自新生會的復元人士，讓他們一邊學習點餐，一邊重拾連結社會的信心。

「數碼小導師」發揮所長，一步步耐心指導新生會學員掃描二維碼及使用手機App落單點餐，助他們輕鬆融入數碼生活。

當日的譚仔三哥分店搖身一變成為數碼學習空間，由學生們帶領學員掃描QR Code，細心解釋如何一步步選擇湯底、配料、辣度等，並協助他們加入三哥會員，最終成功透過手機應用程式完成點餐。現場所有餐點均由譚仔三哥免費提供，每位受惠人士均享用了自選兩餸米線、小食及飲品。此外，學生們更親手包裝並送上包含米線優惠券、明信片、譚仔三哥盲盒的「送暖福袋」，傳遞社區溫暖。

學生與復元人士同枱交流，一邊享用熱騰騰的米線，一邊分享生活點滴，以實際行動將關愛帶入社區。

從一次點餐開始 建立走進社會的自信

當新生會的學員在學生協助下，終於成功用App落單點餐時，他們流露出興奮雀躍的神情，充滿成功感。這份喜悅同樣感染了在場的每一位「小導師」。有參與活動的學生分享道：「起初我擔心他們會難以掌握較繁複的點餐步驟，但只要多一點耐性和關心，其實他們對學習新事物十分投入，看到他們成功落單那一刻的興奮笑容，我自己也很有滿足感！原來善用一些簡單的科技知識，已經可以切實幫助到有需要的人，實在是非常有意義。」

學生向受惠人士送上親手包裝的「送暖福袋」，內含米線優惠券及精美生活用品，傳遞滿滿的心意。

新生會社工Gilbert亦深有感觸，他指出這次活動對復元人士的意義遠超一頓美味的米線：「單單從他們的眼神中，其實已經看到改變。對復元人士而言，手機點餐或網購等看似簡單的數碼操作，有時就像一座難以跨越的高山。當有人願意坐在他們身旁，耐心陪伴、一步一步指引，每一下點擊都成為向前邁出的細小步伐。當他們第一次充滿自信地完成落單，正標誌着他們準備好與數碼生活接軌。」

經過小導師的悉心協助，新生會學員終於成功透過App完成點餐，臉上難掩成功感與喜悅的笑容。

實踐「潤澤社區」精神 以行動支援弱勢社群

譚仔國際一直重視企業社會責任，並將「潤澤社區」（Nourishing Communities）視為ESG核心支柱之一，積極參與社區活動和食物捐贈，以實際行動回饋社會。

其中，譚仔三哥自2021年起與聖雅各福群會轄下FOOD-CO合作，舉辦「線有善報」慈善活動，定期挑選一間分店於指定營業日暫停堂食服務，向有需要人士提供免費餐飲。除提供膳食外，亦派發由本地插畫家Dusty Kid設計的環保袋、筆記本及文具等生活用品，以及燕麥片和飲品，為受助者帶來歡樂。活動至今已惠及超過61,000名基層市民，當中包括低收入家庭、基層婦女及長者等有需要人士。

小小的幫助，對某些人來說卻是莫大的支持。是次「數碼科技與社區關愛體驗日」不但讓學生學懂將科技解難能力應用於社會服務，更成功以一碗米線的溫度，連繫不同社群，真正落實數碼共融的理念。

（資料由客戶提供）