DSE｜鼓勵多修理科不等同靈活選科方針有變　協同效應有助學習

教育局於8月24日就更新高中物理（Physics）、化學（Chemistry）及生物（Biology）科發表課程及評估架構的諮詢稿，目標於 2029/30 學年的中四級起逐級推行新課程，並於 DSE 2032 使用新課程考試。諮詢稿提到多項課程改動外，局方亦鼓勵學生修讀兩個或以上的數理學科，以更全面及連貫地掌握科學知識，透過科目間的協同效應取得學習優勢。



課程發展議會科學教育委員會主席何廸信校長接受「01教育」訪問時指出，假如學生同時修讀多個理科科目，於接觸到科目之間互為關連的知識時，可以融會貫通。他亦強調局方鼓勵學生多修讀理科，並不代表局方過去建議學生多元選科及打破文理分流的立場有變，亦不是要壓縮文科及商科的空間。



學生多修讀理科有協同效應 教學時間表需調整

何校長引用文件內的「高中科學科目學習的聯繫」附件說明，提到各個理科都有實驗設計、數據處理及科學推理的共通技能，亦有不少共同知識點，例如生物科的食物鏈及光合作用、化學科的化學反應及能量變化、物理科的能量守恆定律在本質上互為相關。學生如能同時修讀相關科目，並於同時間接觸到相關課題，便能立即融會貫通。

他指出因應新課程強調科目間的協同效應，理科教師或需調整教學時間表，將概念相近的課題安排在相近時段教授。

何廸信校長指出，三個科學科目之間存在共通技能及互為相關的知識，學生同時修讀不同理科科目在學習上將有協同效應。（盧勁揚攝）

鼓勵學生多修理科不代表靈活選修科目方針有變

文憑試推行初期，教育局主張學生多元選科，提倡「文中有理，理中有文」，打破文理科分流，學校需要為學生提供靈活而彈性的選修科組合，現時教育局又鼓勵學生多修理科，是否代表方針有所改變？

何廸信指，更新高中理科課程及鼓勵學生多修讀理科，並不代表文憑試打破文理分科及多元選科的初衷有變。（政府新聞網圖片／資料圖片）

何校長指是次課程更新並不代表教育局方針有所轉變，亦沒有KPI要有多少學生修讀理科，更不是要壓縮文科及商科的空間，強調文、理、商科的平衡仍然存在。他舉例一個學生如已選修化學及地理，學校可以視乎學生能力及興趣，建議學生考慮修讀第三個選修科，例如物理或生物，當中除了理科知識可以互通，地理科某些課題亦能與理科協同。

表面睇讀多一個理科或者修讀第三個選修科好似課業增加，但因為科學科目之間嘅技能同知識點係互通嘅，反而可以做到「一加一大於二」嘅協同效應，學生學習起嚟其實更加輕鬆。 何廸信校長

何校長亦以自己任職的中華基金中學為例，學校於首三屆文憑試學生畢業後進行評估，當時已經留意到學生涉獵的知識廣度充足，但深度不足，其後以校本微調方式提高學生選修科的關聯度，現時學界普遍有類似做法，補充學生的知識深度。

內地生應考新課程未必有優勢 能力才是關鍵

何廸信校長認為，新課程不會使得其他地方的學生有優勢。（考評局提供／資料圖片）

坊間有指新課程的延展內容在內地高考已經有所覆蓋，擔心內地學生來港應考文憑試會佔有優勢。何校長就回應指新課程內容參考了多地科學科課程，包括內地、英國、美國、新加坡等，以確保課程內容達到國際標準，而參與新課程內容討論的人士包括局方代表、科學教育教授、科學家、科學科主任、校長、前線教師等，綜合了各方意見。

他認為不要側重於課程知識覆蓋面，因為新課程同時裝備學生的科學素養、探知技能等，因此並不認為改動會明顯導致其他地方的學生有優勢。

對師資任教新課程有信心 準備時間充足

何廸信校長認為不需要擔心師資問題，因為教師就讀大學時都已經接觸過新增的延展內容，由教育局提供的師資培訓及網絡資訊亦足夠教師學習最新知識。（盧勁揚攝）

坊間亦有意見認為教師未必接觸過前沿科學知識，教學上會遇到困難。何校長就認為無需過慮，因為按照教育局現行要求，高中理科教師需具有相關學科的大學學歷背景，而新增的延展內容於大學課程中均有涉獵，加上現時網絡資訊發達及教育局將提供的師資培訓，即使教師要學習新知識亦不困難。課程最快在 2029/30 學年推行，學校以至是出版社都有充足準備時間。

不過，理科教師因應新課程，教學上或多或少會有陣痛，例如教師要習慣教學上加入更多引導、討論及探究時間，以達致課程培養學生科學思維的目標。