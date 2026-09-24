VPET 職長UNLOCK｜備戰世界技能大賽　由生日蛋糕到國際賽場

唔少年輕人都有自己嘅興趣，但有無諗過可以將興趣發展成專業？杜光如 (Tia) 對整甜品嘅興趣，由小學時期開始萌芽。當年佢喺電視見到人整蛋糕，覺得好有趣，於是開始落手落腳自己試。佢之後每年都會親手為父母製作生日蛋糕，家人嘅鼓勵亦令佢越做越有滿足感。



今日嘅 Tia ，已經係國際廚藝學院 (ICI) 西式包餅及糖藝高級文憑課程嘅學生，仲代表中國香港出戰2026年9月22日至27日喺上海舉行嘅世界技能大賽糖藝/西點制作(西點製作)項目，同全球頂尖嘅年輕技能精英較量！由童年興趣一步步走到國際賽場， Tia 嘅經歷正正展現咗職專教育如何將興趣轉化為專業。

系統化學習 由基本功到進階製作

Tia自細對製作甜品有興趣，目前喺ICI 就讀西式包餅及糖藝高級文憑課程，持續精進技巧。

入讀ICI之後， Tia 經過學院由淺入深嘅系統化培訓。佢分享：「課程一開始教咗我哋好多基本功，令我哋有機會接觸同學習唔同範疇嘅知識。到 Year 2 ，學院提供咗更多進階練習，例如製作朱古力或者造型糖藝嘅展品。」由基礎到進階，課程令 Tia 有機會接觸甜品製作嘅不同領域，從中確認自己嘅熱情所在，亦逐步規劃未來嘅職業路向。

眾多範疇之中， Tia 對拉糖藝術特別着迷，更經常放學後留校練習到夜晚。佢形容拉製出來的作品光澤亮麗，非常精美。呢份投入，或許就係佢能夠將興趣昇華為專業嘅關鍵。

海外交流拓闊眼界 比賽展品倒塌成重要一課

學院亦會為學生提供海外學習同交流嘅機會。今年六月， Tia 前往西班牙交流，期間參觀咗唔同嘅餐廳同烘焙店，亦學習咗製作當地嘅特色甜品。

但要數到令Tia印象最深刻嘅，莫過於較早時喺意大利參加世界盃青年甜點大賽嘅經歷。比賽期間，佢啱啱同隊友完成嘅作品突然倒塌。努力製作嘅作品出現問題， Tia 同隊友當然十分難過，但冷靜過後，佢哋亦重新審視整個製作流程，探討問題出現嘅原因。

呢次經歷令佢明白到，比賽成敗往往取決於唔同嘅因素同細節，亦令佢學會從失敗中反思同改進，累積咗寶貴嘅實戰經驗。

獲老師鼓勵參賽 與選手同行累積實戰經驗

最初， Tia 並唔了解世界技能大賽。後來老師喺學院宣傳時鼓勵佢報名，當時佢抱住嘗試一下嘅心態參加，結果成功入選代表隊，開始接受備戰訓練，並陸續參與唔同嘅賽事。

備戰期間， Tia 一直同另外三位ICI同學共同訓練。四個人擅長嘅領域各有不同，身邊有戰友互相切磋陪伴，令佢嘅訓練過程充滿樂趣。當自己喺處理朱古力方面嘅技巧唔夠熟練時，Tia更會主動向較為擅長嘅同學取經，從而改進技巧。

呢種團隊訓練好快迎來成果，6月Tia遠赴澳洲出戰嘅Global Skills Challenge成功奪得金牌。佢認為參賽令自己受益匪淺，今次奪金亦有賴於整個團隊嘅共同努力。

回顧過去一年， Tia 嘅經歷非常豐富，由意大利比賽、到西班牙交流，再到澳洲奪金，佢唔止接觸到以前從未嘗試過嘅事物，仲學咗唔少平時上堂學唔到嘅嘢，例如點樣處理突發狀況、同隊友合作等。

將興趣轉化為職業 以開設個人店舖為目標

畢業之後， Tia 希望繼續喺西式包餅及甜點行業發展，並期望能夠開設自家品牌。

一路走來， Tia 對自己未來職業路向同目標亦愈來愈清晰。佢希望畢業之後繼續留喺西式包餅及甜點行業發展，並以開設一間屬於自己嘅店舖為目標。

呢個想法其實早喺佢小時候已經出現，如今透過有系統嘅學習課程、海外交流同參賽機會，逐步累積實現目標所需要嘅技巧同國際視野。佢認為：「將興趣轉化為職業，工作時都會更快樂。」 Tia 亦鼓勵對相關領域感興趣嘅年輕人，不妨親身放膽一試。

職長UNLOCK：掌握「職」業資訊 發揮個人專「長」

VPET 職專教育一直以技能為本，著重職業導向嘅實戰學習，鼓勵學生按個人興趣同專長，及早解鎖專業知識、掌握實際技能，為未來職涯規劃做好準備。

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呢個系列會先後同四位中國香港代表隊選手進行訪談，除咗糖藝/西點製作(西點製作)項目嘅 Tia ，仲包括時裝技術(時裝科技)、制冷與空調(空調製冷)，以及管道與制暖(管道及製暖)項目選手。佢哋將會分享從選擇修讀職專課程，到踏上世界技能大賽舞台嘅心路歷程，令大家更深入了解職專教育如何協助年輕人解鎖潛能，記得密切留意！

（資料及相片由客戶提供）