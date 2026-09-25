VPET 職長UNLOCK｜踏上世界技能大賽舞台　追逐時裝設計夢

高中參與全港少年技能競賽，成為咗令林卓樺（卓樺）踏入時裝設計之路嘅起點。佢現時就讀香港知專設計學院（HKDI）嘅時裝設計高級文憑，亦會代表中國香港，出戰2026年9月22日至27日喺上海舉行嘅世界技能大賽時裝技術（時裝科技）項目。



從最初發掘興趣，到接受專業訓練，卓樺就好似平日一步步將設計構思變成實際作品咁，一針一線，織出屬於自己嘅時裝專業道路。

高中參加全港少年技能競賽 從興趣走入專業訓練

卓樺一向對時裝同設計感興趣，高中嘅時候，佢喺老師帶領下開始接觸各類相關比賽，當中更喺2024全港少年技能競賽中嘅高中組時裝科技項目勇奪冠軍。

呢段經歷令佢開始思考，自己可唔可以沿住時裝設計呢條路發展，最後決定中學畢業後報讀HKDI嘅時裝設計高級文憑。

紮穩製衣基本功 持續訓練精進技術

卓樺深信，要掌握車縫呢類製衣嘅基本功，先可以將設計圖準確變成實體作品。

為咗好好裝備自己，卓樺喺製衣業訓練局九龍灣訓練中心接受訓練。備戰期間，佢不斷提升繪圖、立體裁剪、製作紙樣，同車縫等各方面嘅技能。當中，佢尤其重視車縫技巧，因為佢認為學識車縫，就可以將設計製作成實物。

佢指出除咗車縫之外，亦要掌握另外嘅製衣細節。就好似摺褶咁，將布料鋪平嚟做嘅時候，就一定要預留多啲布料作摺褶之用。佢認為訓練加深咗自己對服裝整體結構嘅了解，有助掌握往後課程嘅內容。

另外，佢亦好鍾意使用熨斗。「如果一開始就用熨斗，熨壓嘅骨位會更加平直，做出嚟嘅成品亦會更加靚。」師傅曾經同佢講過：「七分靠車，三分靠熨。」呢句說話讓佢印象深刻，佢覺得呢個工序不但好玩，對製衣嘅細節處理同樣非常重要。

最難忘立體裁剪短裙 成品高度還原設計圖

卓樺細心為人型模特兒進行細節調整，追求嚴密嘅時裝結構同工藝。

喺訓練過程嘅作品當中，卓樺最鍾意嘅係一條以立體裁剪製作嘅短裙，佢發現原來唔係所有效果都要靠機器或者針先可以做到出嚟。

卓樺認為學習過程中最具挑戰嘅地方，係點樣將一張設計圖轉化成實體成品。喺製作嘅時候，佢一開始會先貼出一條紅線作為大致輪廓，一旦紅線貼歪咗，就可能會影響整個造型。而最令佢開心同興奮嘅，係佢完成製作後將成品同設計圖對比，發現設計高度還原，連細節都精準呈現嘅時刻。

備戰世界技能大賽 技術與抗壓能力同步提升

卓樺表示世界技能大賽係一次高規格嘅比賽，嚟自世界各地嘅選手會同場競技。佢相信呢個會係一個有趣同深刻嘅體驗，亦希望藉住呢次機會同其他選手互相學習，進一步提升技術同實戰經驗，突破自己。

對卓樺嚟講，備戰過程除咗帶嚟技術上嘅提升，仲包括心態上嘅改變。比賽當中，選手往往需要喺有限時間內完成平日看似不可能做到嘅任務。佢逐漸體會到，心急其實無補於事，反而更要慢慢理清思路，再思考如何完成眼前嘅工作。佢認為，呢次備戰經驗令佢嘅抗壓能力明顯提升。

目標從事高級訂製 盼日後創立個人品牌

由高中參加全港少年技能競賽，到代表中國香港踏上世界技能大賽嘅舞台，卓樺逐步走入時裝設計嘅專業領域。

畢業之後，佢亦計劃繼續學習相關知識同技術，希望日後可以從事高級訂製方面嘅工作，並創立自己嘅品牌。

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呢個系列會先後同四位中國香港代表隊選手進行訪談，除咗時裝技術（時裝科技）項目嘅卓樺，仲包括糖藝/西點製作（西點製作）、制冷與空調（空調製冷），以及管道與制暖（管道及製暖）項目選手。佢哋將會分享從選擇修讀職專課程，到踏上世界技能大賽舞台嘅心路歷程，令大家更深入了解職專教育如何協助年輕人解鎖潛能，記得密切留意！

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