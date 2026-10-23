全港廚藝新星比賽圓滿舉行！中西廚神誕生 港青奪三獎三女廚摘金
備受餐飲業界矚目的「2026全港廚藝新星比賽」決賽及頒獎典禮已於日前（9月23日）圓滿落幕。這項由VTC旗下中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）首度合辦的廚藝盛事，今年全面升級，首次將中餐及西餐兩大範疇同場分組競技。今屆賽事吸引近百名青年廚師報名，創下歷屆新高。經過早前專業評審入圍評選後，每組挑選出10名優秀選手躋身決賽，合共40名，而「青少年組」更首次有中學生成功入圍決賽。中華廚藝學院訓練委員會主席黃家和教授, BBS, JP 在席間表示，香港餐飲業的持續健康發展，有賴一代又一代廚師的傳承與創新。他樂見參賽者展現紮實廚藝，並將科技、可持續性槪念（ESG）及創新理念融入創作，期望這班新生代能為香港「美食之都」注入新動力。
三位女廚師勇奪金獎展現巾幗實力 李漢輝成「三料大贏家」
經過激烈的比拼，賽事誕生了多位出眾的新星，當中女性廚師的表現尤為亮眼。今屆共有9位女青年廚師成功晉身決賽，當中更有3位勇奪金獎，包括憑藉「金瓜映翠・南瓜三食」奪得「中餐青少年組」金獎的英恩慈；以「南瓜三重奏・味噌鱈魚」摘下「西餐青少年組」金獎的吳霈琳；以及憑「融・鮮」奪得「中餐公開組」金獎的蕭曉晴。
而全場最矚目的大贏家，則是「西餐公開組」金獎得主李漢輝。他憑藉作品「Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf」，巧妙融合意大利青黃瓜及青蘋果等本地有機時令食材，展現豐富口感。飲食作家兼食物造型師鍾詠嫻（Gloria Chung）擔任西餐評審，她品嚐過眾多作品後表示，這班廚藝新星展現了極高的國際級水準，令她對香港廚藝界的未來充滿希望。她特別欣賞參賽者選用在地食材，認為這不但支持環保，更能展現香港獨特的風土味道與故事，為菜式賦予打動人心的情緒價值。
一眾贊助商推動業界發展 評審大讚ESG與綠色理念
大會特別鳴謝兩大鑽級贊助機構的大力支持，為比賽增添意義。秉持「百年工藝傳承‧成就廚藝新星」的李錦記（香港）有限公司設立了「李錦記最佳醬料配搭獎」；而致力推動「明火煮食‧切磋中西廚藝」的香港中華煤氣有限公司則設立了「煤氣公司最佳專業表現獎」。這不只嘉許了參賽者在醬料運用與專業烹調上的卓越表現，亦為年輕廚師注入了強大的推動力。李漢輝亦同時包攬了這兩大殊榮，成為今屆的「三料得主」。品牌贊助(聚大金鳳)亦設冠名獎項，鼓勵青年廚師發揮創意。
對於今屆大力提倡的可持續發展與ESG理念，評審們均予以高度肯定。中華廚藝比賽工作小組召集人兼中餐首席評審林千國指出，參賽者的作品完美接合了綠色理念、醬汁運用以及明火烹調的主題。他大讚年輕廚師在烹飪、擺盤以至講解理念時都表現得非常清晰，成熟度極高，完全符合未來低碳及不浪費食材的社會指標。西餐首席評審黃德祺（Chef Rocky Wong）亦對參賽者在陌生環境下依然能精準控制時間及發揮水準表示讚賞。他語重心長地提醒新秀，妥善監控及運用資源是未來的必然趨勢，廚師必須時刻具備不浪費食材的意識。
活用AI科技輔助 追求原創性打破國界
除了環保理念，新一代廚師的科技應用及原創思維同樣令人驚喜。另一位中餐評審，資深專業食評家謝嫣薇（Agnes Chee）分享道，在這個資訊泛濫的社交媒體時代，一道菜式除了味道，最重要是具備「原創性」。她認為今屆參賽者能將自身對食材的了解完整地表達出來，技術含量高，甚至懂得活用AI科技來輔助構思擺盤。她觀察到年輕廚師能自然地將中西融合，相信他們未來定能進一步打破料理的國界限制，帶領香港飲食界接軌國際潮流。
「2026全港廚藝新星比賽」不僅是一個競技擂台，更是一個讓年輕廚師互相學習、實踐ESG理念及運用創新科技的絕佳平台。這群充滿熱誠的青年廚師，憑藉紮實的廚藝基礎、打破常規的原創性，以及對社會和環境的責任感，向大眾展現了香港餐飲業無比的活力與潛力。隨著首屆中西廚藝新星的誕生，相信這班年輕力量將繼續在餐飲界發光發熱，將香港「美食之都」中西薈萃的飲食文化薪火相傳，攜手推動業界邁向更國際化、更可持續發展的輝煌未來！
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