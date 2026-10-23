全港廚藝新星比賽圓滿舉行！中西廚神誕生　港青奪三獎三女廚摘金

備受餐飲業界矚目的「2026全港廚藝新星比賽」決賽及頒獎典禮已於日前（9月23日）圓滿落幕。這項由VTC旗下中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）首度合辦的廚藝盛事，今年全面升級，首次將中餐及西餐兩大範疇同場分組競技。今屆賽事吸引近百名青年廚師報名，創下歷屆新高。經過早前專業評審入圍評選後，每組挑選出10名優秀選手躋身決賽，合共40名，而「青少年組」更首次有中學生成功入圍決賽。中華廚藝學院訓練委員會主席黃家和教授, BBS, JP 在席間表示，香港餐飲業的持續健康發展，有賴一代又一代廚師的傳承與創新。他樂見參賽者展現紮實廚藝，並將科技、可持續性槪念（ESG）及創新理念融入創作，期望這班新生代能為香港「美食之都」注入新動力。



中華廚藝學院訓練委員會主席黃家和教授，BBS，JP 於「2026全港廚藝新星比賽」頒獎典禮上致辭。

主禮嘉賓香港立法會議員（飲食界）梁進，MH於頒獎典禮致辭時表示，期望比賽能為青年創造向上流動的機會，並推動本港飲食業持續升級轉型。

中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬樂見兩所學院結合專業優勢，成功透過比賽為業界發掘具潛質的新生代中西廚師人才。

今年比賽報名人數創新高之餘，亦成功吸引多名女廚師參賽，最終勇奪四個組別中三項金獎。

三位女廚師勇奪金獎展現巾幗實力 李漢輝成「三料大贏家」

經過激烈的比拼，賽事誕生了多位出眾的新星，當中女性廚師的表現尤為亮眼。今屆共有9位女青年廚師成功晉身決賽，當中更有3位勇奪金獎，包括憑藉「金瓜映翠・南瓜三食」奪得「中餐青少年組」金獎的英恩慈；以「南瓜三重奏・味噌鱈魚」摘下「西餐青少年組」金獎的吳霈琳；以及憑「融・鮮」奪得「中餐公開組」金獎的蕭曉晴。

「2026全港廚藝新星比賽」決賽評審團、鑽級贊助（李錦記（香港）有限公司及香港中華煤氣有限公司）、品牌贊助（聚大金鳳）、現場監理及學院代表等一同敲響銅鑼，象徵決賽正式開始。

「中餐青少年組」金獎得主英恩慈（左）、「西餐青少年組」金獎得主吳霈琳（中）、「中餐公開組」金獎得主蕭曉晴（右）。

而全場最矚目的大贏家，則是「西餐公開組」金獎得主李漢輝。他憑藉作品「Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf」，巧妙融合意大利青黃瓜及青蘋果等本地有機時令食材，展現豐富口感。飲食作家兼食物造型師鍾詠嫻（Gloria Chung）擔任西餐評審，她品嚐過眾多作品後表示，這班廚藝新星展現了極高的國際級水準，令她對香港廚藝界的未來充滿希望。她特別欣賞參賽者選用在地食材，認為這不但支持環保，更能展現香港獨特的風土味道與故事，為菜式賦予打動人心的情緒價值。

飲食作家兼食物造型師鍾詠嫻（Gloria Chung）欣賞參賽者以在地食材實踐環保理念，認為透過出色的「Story Telling」能為菜式賦予打動人心的情緒價值。

「西餐公開組」金獎得主李漢輝，其得獎菜式「Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf」選用本地有機及時令食材，支持本地農業的可持續發展。

一眾贊助商推動業界發展 評審大讚ESG與綠色理念

大會特別鳴謝兩大鑽級贊助機構的大力支持，為比賽增添意義。秉持「百年工藝傳承‧成就廚藝新星」的李錦記（香港）有限公司設立了「李錦記最佳醬料配搭獎」；而致力推動「明火煮食‧切磋中西廚藝」的香港中華煤氣有限公司則設立了「煤氣公司最佳專業表現獎」。這不只嘉許了參賽者在醬料運用與專業烹調上的卓越表現，亦為年輕廚師注入了強大的推動力。李漢輝亦同時包攬了這兩大殊榮，成為今屆的「三料得主」。品牌贊助(聚大金鳳)亦設冠名獎項，鼓勵青年廚師發揮創意。

李錦記於今屆比賽特設「李錦記最佳醬料配搭獎」，嘉許在調味上展現卓越創意的青

大會設立了「煤氣公司最佳專業表現獎」鼓勵表現專業卓越的年青廚藝新星。

晉身決賽的一眾青年中西廚師與「聚大金鳳最佳創意獎」得獎者合照。他們在比賽中展現出非凡的創意與紮實功底，絕對是香港餐飲業未來的閃亮新星。

賽事得以圓滿舉行，有賴鑽級贊助機構李錦記、香港中華煤氣有限公司及品牌贊助聚大金鳳的鼎力支持，攜手為青年廚師打造一展所長的舞台。

對於今屆大力提倡的可持續發展與ESG理念，評審們均予以高度肯定。中華廚藝比賽工作小組召集人兼中餐首席評審林千國指出，參賽者的作品完美接合了綠色理念、醬汁運用以及明火烹調的主題。他大讚年輕廚師在烹飪、擺盤以至講解理念時都表現得非常清晰，成熟度極高，完全符合未來低碳及不浪費食材的社會指標。西餐首席評審黃德祺（Chef Rocky Wong）亦對參賽者在陌生環境下依然能精準控制時間及發揮水準表示讚賞。他語重心長地提醒新秀，妥善監控及運用資源是未來的必然趨勢，廚師必須時刻具備不浪費食材的意識。

今年比賽更延伸至西餐範疇，一眾中、西餐的青年廚師在比賽上一展身手。

活用AI科技輔助 追求原創性打破國界

除了環保理念，新一代廚師的科技應用及原創思維同樣令人驚喜。另一位中餐評審，資深專業食評家謝嫣薇（Agnes Chee）分享道，在這個資訊泛濫的社交媒體時代，一道菜式除了味道，最重要是具備「原創性」。她認為今屆參賽者能將自身對食材的了解完整地表達出來，技術含量高，甚至懂得活用AI科技來輔助構思擺盤。她觀察到年輕廚師能自然地將中西融合，相信他們未來定能進一步打破料理的國界限制，帶領香港飲食界接軌國際潮流。

資深專業食評家謝嫣薇（Agnes Chee）對參賽作品的原創性予以高度評價，並讚賞年輕廚師靈活運用AI科技輔助構思。

「2026全港廚藝新星比賽」不僅是一個競技擂台，更是一個讓年輕廚師互相學習、實踐ESG理念及運用創新科技的絕佳平台。這群充滿熱誠的青年廚師，憑藉紮實的廚藝基礎、打破常規的原創性，以及對社會和環境的責任感，向大眾展現了香港餐飲業無比的活力與潛力。隨著首屆中西廚藝新星的誕生，相信這班年輕力量將繼續在餐飲界發光發熱，將香港「美食之都」中西薈萃的飲食文化薪火相傳，攜手推動業界邁向更國際化、更可持續發展的輝煌未來！

（資料由客戶提供）