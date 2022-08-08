賽馬會「翻轉教學」先導計劃推動創新教學法　培養學生學習自主

中文大學與浸會大學於2019年獲賽馬會慈善信託基金捐助，開啟賽馬會「翻轉教學」先導計劃，推動及實踐創新教學法。計劃日前（7月23日）於網上舉行「計劃成果分享暨教育新常態專題討論」，邀請教師及大專學者與參加者分享。



培養學生自主學習

賽馬會「翻轉教學」先導計劃自2019年9月起招募了32間本港中學成為夥伴學校，為近200位初中英、數科老師提供各種支援和資源。

計劃改變傳統教育模式，利用科技培養學生自主學習。參加計劃的嘉諾撒聖心書院數學科科主任丘卓盛老師認為，自主學習能力對學生成長十分重要，而翻轉課堂擴闊了自學、共學的空間。丘老師經調查發現約七成學生喜歡翻轉課堂，現時正逐步讓翻轉教學更有系統地在學校推行。

在丘老師的翻轉課堂上，學生會被分成小組，一起做練習、鑽研問題。（賽馬會「翻轉教學」先導計劃提供）

學生體驗翻轉後，認為有助增強自信心。（賽馬會「翻轉教學」先導計劃提供）

管理層需配合教師推動新教法

香港教師會李興貴中學副校長韓文暄及英文科科主任張立則指出，管理層需配合老師推動新教學法。在學生學習層面上，領導者可多以學生的學習為中心規劃教學方向、持續收集回饋作出改善、製造良好的學習氛圍等。在教師層面，則應多體諒、多指導、建立分享文化、給予足夠的彈性與空間讓教師放膽嘗試。

香港教師會李興貴中學老師與計劃顧問進行網上共備會議。（賽馬會「翻轉教學」先導計劃提供）

老師透過計劃訪問將心得匯集成短片分享給其他同工。（賽馬會「翻轉教學」先導計劃提供）

計劃負責人之一、中文大學學能提升研究中心副教授藍澧銓指，計劃將擴展至中小學以及更多的科目，呼籲學校繼續支持，迎接新常態下的教學機遇和挑戰。