教育局宣布9月新學年學校維持半日面授　學生及教職員須每日快測

香港疫情持續，教育局今（5日）發信予全港學校校長，指鑑於疫情最新發展、學校準備情況及衞生專家意見，決定全港學校在 2022/23學年暫時維持現有安排，即今年9月新學期開學校，全港學校維持半天面授課堂，直至另行通知，教職員及學生每日快測安排將繼續推行，但個別中學全校學生疫苗接種率若達到9成，則可安排全日面授。



▼5月3日 獅子會中學復課▼



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中學全校9成以上學生完成接種疫苗 可申請恢復全日面授

教育局信件提到，中學學校需確保聘用教職員已符合「疫苗通行證」要求，以及全校90%以上學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，則可恢復全日面授，有醫生證明不宜接種疫苗或曾確診者，可不計算入全校可接種疫苗學生人數內。

該局提醒中學，由於學校學生人數及疫苗接種情況會隨新學年而有所變動，故所有有意恢復全日面授的中學，需重新遞交相關申請，否則新學年要回復半天面授。

▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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小學及幼稚園學生自理能力低 暫不安排全日面授

至於小學及幼稚園方面，該局稱由於學生年紀較小、自理能力較低， 而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。小學可安排所有學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可在另一個半天安排任何個別級別學生的學習或其他活動；幼稚園全日班幼稚園則可安排學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂，不可在另一個半天安排同一批學生回校學習或進行其他活動。

中小學個別學生打針 允安排另半天進行課外活動

若個中小學校有個別學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天，進行非學術性的課外活動，例如音樂、體育活動及校隊訓練等，該等學生亦可在校內進行一些不佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器、足球及籃球等。

幼稚園學生不可進行不佩戴口罩活動

該局稱幼稚園學生因自理能力較低，即使已接種疫苗，亦不宜進行一些不佩戴口罩的活動，而且他們一般需要午睡，放學後可回家休息，除非家中乏人照顧，否則不宜在另外半天留校進行其他活動，但中小學及幼稚園仍可安排學生在周六進行半天無須除下口罩的非學術性的課外活動。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼

