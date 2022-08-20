幼稚園寒冬｜學期內19間停辦　業界料明年或多一倍：教局應增支援

出生率下跌、移民潮及疫情三重夾擊下，幼稚園正面臨黑暗寒冬期。教育局回覆《香港01》表示，去年9月至今年8月，共有19間幼稚園將在本學年結束或以前停辦，當中兩所幼稚園會與其他學校合併。



本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，因移民潮及出生率下跌影響將在未來數年顯現，預料明年結業情況比今年更嚴重，「可能20幾、30幾40間都唔定」，又指有幼稚園雖然收到學生，但教育局規定半日班的盈餘不可補貼到全日班，虧蝕嚴重之下只能結業。她認為教育局不可將現時情況歸咎於人口下跌，「出咗問題就算唔係system（系統）問題，對呢個大環境下都應係制度上做啲補充，推新措施幫下業界。」



教局：幼稚園停辦涉不同考慮

教育局表示，去年9月至今年8月已有19間幼稚園將在本學年結束或以前停辦，當中兩所幼稚園會與其他學校合併，強調幼稚園屬私營性質，每年都有幼稚園在考慮不同因素，例如盈利及租務問題等，決定停辦。該局稱，現時有4間新註冊的幼稚園，另有6間幼稚園正申請學校註冊。

翻查資料，早前宣布停辦的幼稚園包括位於屯門、擁有35年歷史的香海蓮社兆禧苑幼稚園，該校當時稱收生人數一直不如理想，租金及教育經費的上升，亦令學校收支難平衡，惟收生不足情況下只獲發半額租金津貼，每月需要交租30多萬元，入不敷支情況無法改善，只能無奈結業。另一所屯門幼稚園、山景邨浸信會幼稚園亦已在學期結束時停辦。

業界料明年情況更嚴重 或多達40間

林翠玲認為，今年本港出生人數跌至3萬多，連同移民潮帶來的效應陸續顯現，預料未來幾年幼稚園業界經營將百上加斤，在資助不足的情況下，可想言之明年幼稚園倒閉數字將進一步擴大，「

（明年結業幼稚園)講唔到幾多，可能20幾、30幾40都唔一定。 教聯會副主席林翠玲校長

半日班盈餘不可補貼全日班 財赤擴大無奈結業

林翠玲表示，不少業界人士均稱想捱下去，但收生不足，人數一直下滑情況難以解決。她指出，由於疫情下家庭收入不足，父母日間需要外出打工，託幼稚園照顧子女，故全日班愈來愈受歡迎，惟全日班收費相對便宜，經常出現虧蝕；相反大部份半日班均有盈利，但教育局不允許幼稚園計劃學校將全日及半日班財政狀況一併計算，令半日班盈利無法補貼全日班虧蝕。

林更指，不少結業幼稚園雖然本身收生不足，但亦並非無學生，有部份學校全日班虧蝕嚴重，但半日班有盈餘，無法補貼全日班，令財赤問題進一步擴大，「全日班狂蝕，收一個蝕一個，但唔做又唔得，係資助不足、唔能夠同半日班互補，捱唔到落去唯有結業，係政策有問題。」

料收生較兩年前少五成 有校80學生畢業僅收20新生

林翠玲表示，據教聯會去年統計，幼稚園平均收生按年減少三成，今年再統計發現比去年再少兩成半，預料已較之前減約五成。當中，北區幼稚園過去亦因跨境生通關問題影響沉重，亦有幼稚園校長稱今年有80多名學生畢業，卻只能招到20名新生，「佢喊住口講，我聽到都想喊」，該校校長已表明會捱多一年，視乎情況，很大可能在明年結業。

幼稚園財困更影響教師飯碗，林翠玲稱新學期無過渡期津貼，資深教師再無薪酬補貼，料將遭到裁減，形容情況不健康。她續指，教育局雖稱收生不足乃人口結構性問題，並非教育系統問題，但強調在幼稚園寒冬期時，應在制度上作出補充，幫助業界渡過難關：「削咗佢兩間變一間，都要一兩年緩衝，應該畀一筆支援，就算汰弱留強都要啲時間同支援睇睇。」

▼5月3日 全港幼稚園復課▼

