教育局STEM加入藝術元素　准小學彈性聘未受師訓人士任教助推廣

教育局向官立及資助小學（包括特殊學校）發出通告，指為推動學校的STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育，決定於新學年起於小學推行為期3年的先導計劃，學校可以使用編制內的助理小學學位教師空缺，彈性聘任具有STEAM相關資歷的人士為STEAM教師，希望協助學校實施及推動STEAM教育。



教育局發出通告，指將會推出為期3年的先導計劃，學校可以彈性聘任持有相關資歷的STEAM教師。（資料圖片）

現時入職助理小學學位教師需持有認可的本地學士學位，及完成小學師資培訓或同等學歷，成為持有STEAM相關資歷人士的入職限制。

教育局於通告指出，為進一步優化學校的STEM教育成STEAM教育，學校或需聘用或調配有相關知識的教師，加上小學對STEAM教育相關的專科培訓人才有大量需求，因此教育局決定於2022/23學年至2024/25學年期間推出先導計劃，所有資助小學，包括設有小學部的特殊學校，都可以使用編制內的助理小學學位教育職位聘任具有STEAM相關科目學士學位但未曾接受小學教育師資培訓的人士（包括只曾接受中學教育師資培訓）為教師，以填補空缺及推動STEAM教學。

在先導計劃下，學校可以使用不超過核准教學人員編制10%的職位聘請持有STEAM相關科目資歷的人士為STEAM教師，並以常額教師薪金津貼支薪。STEAM教師的薪酬將會參照小學學位教師的薪酬，即總薪級表的第15點至29點，薪金為32,545元至62,950元。

教育局希望彈性安排可以為小學吸納專才推動STEAM教育，並與其他老師合作規劃、組織和實施優質的STEAM教育活動。學校應該鼓勵STEAM老師盡快修讀小學教育師資培訓課程，校方亦應該定時評估彈性安排的工作效能以善用人力資源，而局方亦會透過現行機制評估彈性聘用安排的效能。