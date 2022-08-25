76名學生獲頒香港卓越獎學金　近半學生修讀STEM學科

教育局於周三舉辦2022年度香港卓越獎學金計劃頒獎禮，共有76名學生獲頒獎學金。教育局長蔡若蓮在典禮致辭時表示，獎學金計劃彰顯政府在促進下一代人才發展方面的承擔和努力，期望得獎者以學生大使的身分向世界說好香港故事，學成歸來後能善用他們所學到的知識和技能，為維持香港的長期繁榮和穩定作出貢獻。



是次76名得獎者均於香港完成中學教育，他們將入讀境外知名大學，當中57人升讀學士學位課程，19人則升讀研究院課程。若按修讀學科計算，當中接近一半人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程。其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學及社會科學等。

本屆獎學金計劃共有650名申請人競逐，得獎者除學業成績超著，亦展露超卓的領導才能。由於遴選仍在進行，在頒獎禮後或會有更多申請人獲頒獎學金。

香港卓越獎學金計劃於2014年11月推出，2019學年起恆常化。計劃旨在資助本地學生升讀境外知名大學，以期培養具備環球視野、國際網絡，以及一流教育水平的頂尖人才，從而提升香港於全球化知識型經濟環境下作為亞洲國際都會的競爭力。獎學金計劃自推行以來，共有746名學生受惠。