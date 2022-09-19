好老師不站課室正前方？7個21世紀教育者主要角色｜薯片叔叔專欄

（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）



很少人知道我曾經在美國波士頓公立學校擔任教師，曾任教小學、初中和高中不同年級，亦曾經是學校管理層，負責課程發展。

直至上世紀末，全球普遍認為教師是指教授學生，傳授知識、文化和技能的專家。以往因為資訊不流通，所以需要教師負責向人傳授知識；但隨着互聯網普及，進入資訊爆炸時代，教師的角色從根本上改變。同一時間，學習者的需要也有所改變，由以往工業時代追求標準化，到現時知識型經濟講求多元化和創意思維。氣候轉變、新冠肺炎疫情、地緣政治動盪正測試我們適應漸趨不穩、複雜及不可預測環境的能力，因此我們需要具靈活彈性及學會面對不確定，而非只懂按本子辦事。

教師角色隨時代轉變

未來社會需要下一代具備創業家的特質，但問題是教師在工廠流水作業的教學環境下成長，如何教授學生靈活變通等創業精神？教師會因此而失業? 當然不會。其實教師是眾多專業之中，較難被機械人取代的，但教師也需要自我增值避免被時代淘汰。

國際科技教育學會（International Society for Technology in Education （ISTE））行政總裁Richard Culatta喜歡透過觀察教師的課堂表現，以了解他是不是一名好老師。他指出好教師很少站在課室正前方，我認為這個簡單測試反映了現代優秀教師的7個主要角色。

現代優秀教師的7個主要角色

設計者：與其站在課室中央向學生講解課堂內容，教師時可多與學生互動和協作，設計課堂及學習材料。香港大學教育學院的羅陸慧英教授指出，教師應該是學習設計者，透過不同教學方法推動下一代學習21世紀所需技能。

引導者：希臘哲學家蘇格拉底可能是史上最好的教師，他一直強調自己沒有教授任何人，不過他透過公開論說，引導別人自我反省。能夠提出正確問題是學習的第一步，而現時資訊爆炸，擁有獨立思維、懂得慎思明辨對下一代十分重要。

價值觀典範：另一位史上偉大教師孔子相信，學習不單是學習知識，亦包括學習正義、仁愛、謙遜、禮貌及關懷等價值觀。今時今日學生只需輕輕一按電腦就可輕易獲得知識，教師可教學生應是如何追求有意義的人生。

教練：孔子亦是一位優秀的教練，他會因材施教，而現今教育最可悲和失敗之處，就是以優勝劣敗區分學生。教師不是品質控制員，而是啟發每一位學生的個人潛能。

學習領袖：教師要放下自尊，接受自己並非無所不知。如果我們希望啟發學生追求成長，踏上終身學習的旅程，教師以身作則領導學習，與學生同行追求知識。

探索者：對學生而言，學習與日常生活有關的事物才是有意義。教師需透過跨學科專題探究，讓學生接觸在真實世界中所面對的挑戰和機遇。同時也要帶學生走出課室，與擁有不同經歷、不同文化背景的人接觸，了解社會不同面向，透過科技，這個世界就是課室。

成為科技的伙伴：教育家及創新家喬治庫羅斯（George Curos）曾說：「科技永遠不會取代好教師，但掌握科技的教師可以帶來革命性改變。」教育的終極目標是學生能自主學習，疫情期間已證明人工智能、數據分析、沉浸式體驗等科技可令教學變得更吸引、更個人化、賦權學生學習，以及更廣泛和有效率。

薯片叔叔共創社與國際科技教育學會合辦免費網上論壇

薯片叔叔共創社將於10月8日與國際科技教育學會合辦免費網上論壇，屆時國際科技教育學會行政總裁Richard Culatt以及一眾美國和香港專家，將分享教師應如何善用科技發展學生自主學習能力，誠邀大家出席了解教育科技最新發展。出席者更可獲國際科技教育學會「課室裏的數碼普及化」免費網上課程，到時見！