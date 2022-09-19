好老師不站課室正前方？7個21世紀教育者主要角色｜薯片叔叔專欄

撰文：曾俊華
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（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）

很少人知道我曾經在美國波士頓公立學校擔任教師，曾任教小學、初中和高中不同年級，亦曾經是學校管理層，負責課程發展。

直至上世紀末，全球普遍認為教師是指教授學生，傳授知識、文化和技能的專家。以往因為資訊不流通，所以需要教師負責向人傳授知識；但隨着互聯網普及，進入資訊爆炸時代，教師的角色從根本上改變。同一時間，學習者的需要也有所改變，由以往工業時代追求標準化，到現時知識型經濟講求多元化和創意思維。氣候轉變、新冠肺炎疫情、地緣政治動盪正測試我們適應漸趨不穩、複雜及不可預測環境的能力，因此我們需要具靈活彈性及學會面對不確定，而非只懂按本子辦事。

教師角色隨時代轉變

未來社會需要下一代具備創業家的特質，但問題是教師在工廠流水作業的教學環境下成長，如何教授學生靈活變通等創業精神？教師會因此而失業? 當然不會。其實教師是眾多專業之中，較難被機械人取代的，但教師也需要自我增值避免被時代淘汰。

國際科技教育學會（International Society for Technology in Education （ISTE））行政總裁Richard Culatta喜歡透過觀察教師的課堂表現，以了解他是不是一名好老師。他指出好教師很少站在課室正前方，我認為這個簡單測試反映了現代優秀教師的7個主要角色。

現代優秀教師的7個主要角色

設計者：與其站在課室中央向學生講解課堂內容，教師時可多與學生互動和協作，設計課堂及學習材料。香港大學教育學院的羅陸慧英教授指出，教師應該是學習設計者，透過不同教學方法推動下一代學習21世紀所需技能。

引導者：希臘哲學家蘇格拉底可能是史上最好的教師，他一直強調自己沒有教授任何人，不過他透過公開論說，引導別人自我反省。能夠提出正確問題是學習的第一步，而現時資訊爆炸，擁有獨立思維、懂得慎思明辨對下一代十分重要。

價值觀典範：另一位史上偉大教師孔子相信，學習不單是學習知識，亦包括學習正義、仁愛、謙遜、禮貌及關懷等價值觀。今時今日學生只需輕輕一按電腦就可輕易獲得知識，教師可教學生應是如何追求有意義的人生。

教練：孔子亦是一位優秀的教練，他會因材施教，而現今教育最可悲和失敗之處，就是以優勝劣敗區分學生。教師不是品質控制員，而是啟發每一位學生的個人潛能。

學習領袖：教師要放下自尊，接受自己並非無所不知。如果我們希望啟發學生追求成長，踏上終身學習的旅程，教師以身作則領導學習，與學生同行追求知識。

探索者：對學生而言，學習與日常生活有關的事物才是有意義。教師需透過跨學科專題探究，讓學生接觸在真實世界中所面對的挑戰和機遇。同時也要帶學生走出課室，與擁有不同經歷、不同文化背景的人接觸，了解社會不同面向，透過科技，這個世界就是課室。

成為科技的伙伴：教育家及創新家喬治庫羅斯（George Curos）曾說：「科技永遠不會取代好教師，但掌握科技的教師可以帶來革命性改變。」教育的終極目標是學生能自主學習，疫情期間已證明人工智能、數據分析、沉浸式體驗等科技可令教學變得更吸引、更個人化、賦權學生學習，以及更廣泛和有效率。

薯片叔叔共創社與國際科技教育學會合辦免費網上論壇

薯片叔叔共創社將於10月8日與國際科技教育學會合辦免費網上論壇，屆時國際科技教育學會行政總裁Richard Culatt以及一眾美國和香港專家，將分享教師應如何善用科技發展學生自主學習能力，誠邀大家出席了解教育科技最新發展。出席者更可獲國際科技教育學會「課室裏的數碼普及化」免費網上課程，到時見！

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）
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