科技影響經濟更影響學習　終身學習將成新時代趨勢｜薯片叔叔專欄

（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技，每周於「01教育」撰文分享他對教育發展的意見。）



古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）認為「變幻才是永恆」。過去數年我們的生活經歷翻天覆地的轉變，甚至令人記不起甚麼才是「正常」。

科技從根本上改變生活

自千禧年代起，科技大大改變了我們的生活和工作方式，從社交媒體、3D打印、自動駕駛汽車以至基因編輯技術。新興科技「ABCD」，即人工智能（Artifical intelligence）、區塊鏈（Block Chain）、雲端計算（Cloud Computing）及數據分析（Data Analytics）亦出現飛躍發展。連「平行時空」一詞，亦因為延展實境（Extended Reality - XR）及元宇宙（Metaverse）的出現，而被賦予新意義。

科技進步為各行各業和機構帶來變革，無論是新產品研發、銷售渠道、市場營銷、客戶體驗、以至整個營商模式均出現翻天覆地的改變；而「金融科技」、「健康科技」、「綠色科技」等新名詞很快已成為日常生活常用字。新冠疫情進一步把科技融入生活，從非接觸式電子支付的普及到清潔和烹調機械人，加速社會及經濟數碼轉型，從根本上改變我們的生活。

科技已經從根本上改變了我們的生活。（GettyImages）

終身學習成未來大趨勢

以往一般人認為完成大學學位就不用再讀書，不過多得科技令知識量急速增加，由1945年需要25年才可以增加一倍，發展至現在每12小時就增加一倍。世界經濟論壇預測，2025年科技將為全球帶來1200萬個職位淨增長，但屆時全球將有一半僱員需要學習新技能以應付新工作需要。未來研究院（Institute for the Future）更預計，2030年的職位有85%在今時今日仍未誕生，因此每個社會或每一個人，未來均需面對如何掌握新技能以應付新出現的工作這重大課題。

長壽是另一把雙面刃，現時出生的小朋友預期可活到100歲，這將徹底改變人一生中工作的原意。《百歲人生：長壽時代的生活和工作》的作者蓮達格拉頓教授（Professor Lynda Gratton）及安德魯史葛（Andrew Scott）提出，傳統以學習、工作及退休劃分的人生三大階段即將瓦解。取而代之的是大家將會不斷在工作和學習之間切換，以追上社會需要，意味終身學習不再是一個選擇，而是人生至關重要的策略，也不再只是與我們這輩長者有關。

疫情亦都對我們的工作甚至人生有影響。（GettyImages）

另一方面，疫情使很多人反思甚麼對個人和事業才是最重要。美國離職人數創新高，愈來愈多人選擇離開工作崗位，專注於自我發展和尋找人生意義。有跡象顯示，類似的大辭職潮（Great Resignation）已經悄悄地在亞洲發生，特是別是千禧及Z世代，很多員工正在尋找更有意義、學習機會更多的工作。

羅兵咸永道會計師事務所最新的「全球勞動人口希望與憂心調查」（Global Workforce Hopes & Fears Survey）訪問了逾1.8萬名亞太區僱員，發現少於一半（45%）僱主正為員工安排培訓提升技能；三分一人反映所屬行業缺乏具備相關技能的人才。至於香港，62%僱員認為他們需要更多專業培訓，突顯持續學習以維持競爭力的需要和重要性。

系統性轉變改變學習模式

上述提到的系統性轉變正從多方面影響我們學習，包括學習原因（WHY）、內容（ＷHAT）、對象（WHO）及模式（HOW）。不過教育是少數在過去200年來都沒有大幅改變的領域，現時我們仍沿用19世紀建立的教育制度，由在20世紀接受培訓的老師，去裝備需要迎接21世紀挑戰的學生。

我離開政府之後成立了非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。期待在未來數月與各位讀者分享更多我們的想法，下星期再見！

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）

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