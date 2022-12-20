STEAM+01 Bootcamp｜教師專業培訓　探索AI、元宇宙最新教育應用

人工智能（AI）、元宇宙等科技發展迅速，教育界亦積極探討相關應用。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAM FUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」，當中包括兩場教師專業培訓講座以及兩日學生活動工作坊。首場教師專業培訓講座已於12月13日舉行，由行業專家講解區塊鏈、NFT、Web3.0、元宇宙等嶄新科技概念，並與出席教師共同探討課堂應用以及如何引導學生接觸最新科技，以助學生做到「tech ready（技術就緒）」。



香港01 STEAM+01 Bootcamp首場教師專業培訓，由行業專家講解區塊鏈、NFT、Web3.0、元宇宙等嶄新科技概念，並與出席教師共同探討課堂應用以及如何引導學生接觸最新科技。（梁鵬威攝）

專家講者謝世杰博士首先介紹多項現今炙手可熱的最新科技，包括近日於全球科技界掀起熱潮、對話方式非常貼近真人的AI聊天機械人「ChatGPT3」 、以OpenAI作為技術基礎的AI繪畫程式「DALL-E」，以及利用先進影像處理技術發展而成的AI虛擬人物生成工具「NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine （ACE）」等。

香港01 STEAM+01 Bootcamp首場教師專業培訓，由行業專家講解區塊鏈、NFT、Web3.0、元宇宙等嶄新科技概念，並與出席教師共同探討課堂應用以及如何引導學生接觸最新科技。（梁鵬威攝）

他指出，近年電腦運算技術發展迅速，未來人工智能、元宇宙、大數據等技術應用場境將會愈來愈多，老師有責任引領學生及早接觸及了解這些新技術，做到「tech ready」，以增強升學及就業的競爭力。

香港01 STEAM+01 Bootcamp首場教師專業培訓，由行業專家謝世杰博士講解區塊鏈、NFT、Web3.0、元宇宙等嶄新科技概念，並與出席教師共同探討課堂應用以及如何引導學生接觸最新科技。（梁鵬威攝）

講座期間出席教師亦一同探討如何將這些新技術引入課堂，包括老師應如何規劃學生學習哪些新科技；教師應如何利用AI技術協助教學，以騰出更多時間思考教育方向及內容；於學校中怎樣和其他教師或學生協作推廣技術應用；以及如何尋找合適的服務供應商等。

香港01 STEAM+01 Bootcamp首場教師專業培訓，由行業專家講解區塊鏈、NFT、Web3.0、元宇宙等嶄新科技概念，並與出席教師共同探討課堂應用以及如何引導學生接觸最新科技。（梁鵬威攝）

講座參加者之一，滙基書院副校長潘貴才表示，透過工作坊接觸到不少最新技術，有助開闊眼界，亦啟發自己去思考如何將這些新科技帶入課堂。潘副校長亦認同新科技的應用將會更廣泛，老師有責任為學生介紹這類「未來技術」，以助學生有充足準備投身社會。