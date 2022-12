《香港01》舉辦STEAM+01 Bootcamp 2022　精彩活動內容一覽

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」。內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座,以及12月17日和18日一連兩日於九龍塘生產力局舉辦學生活動工作坊,屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇。



以下是活動內容簡介,各中小學校如有興趣參與2023年《香港01》將舉辦的教育項目及了解最新教育活動資訊,歡迎致電或Whatsapp 35828747或電郵至education@hk01.com,與聯絡黃先生。



學生工作坊

16場學生工作坊覆蓋7大 STEAM 主題

🔍 Art Tech 工作坊及體驗

🔍 元宇宙教學 - "What is Metaverse, Blockchain and Web 3.0"

🔍 Web Development 學習及體驗

🔍 3D 打印學習及體驗

🔍 AR / VR 體驗

🔍 AI Chatbot 即場製作及體驗

🔍 AI 圖像分析模型製作及體驗

1.藝術科技 Art Tech (Abstract Digital Drawing Design)

日本有名的 teamLab 就利用投射創作不少 Art Tech 展覽。(由瑞士畫室提供)

這次 STEAM+01 Bootcamp 將安排一個別開生面的Art Tech 工作坊。除教授 iPad AR 技術,更讓學生欣賞及創作抽象畫作。

日本知名的 teamLab 就利用投射創作不少 Art Tech 展覽,無疑 Art Tech 提昇了讓大眾參與藝術的機會。對很多人來說抽象藝術很陌生,學生在此工作坊透過簡單互動的學習方式了解抽象畫的解密模式,更有機會現場創作一幅個人特色的抽象畫作帶回校園。

STEAM+01 Bootcamp 2022 - AR/VR 藝術科技工作坊流程

1. 導師講解抽象畫作及了解如何欣賞

2. 教導學生自創畫作

3. 透過 平板電腦 以 AR 造出特效

4. 加入音樂配合内容 製成成品

2.元宇宙 Metaverse, Blockchain and Web 3.0

(Preface提供)

到底Blockchain、NFT、Web 3.0、Metaverse等概念是甚麼?這些知識與教育及學習有何關連、對學生有何裨益?這次STEAM+01 Bootcamp將透過由行業專家主講的講座活動為學生簡介相關理念和現實執行情況。

3.網站開發 Web Development

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 2022 中Web Development學習及體驗工作坊會讓學生體驗網站開發,例如基本網頁架構、網頁動畫基礎等

熱愛編程是最基本的因素(gettyimage/視覺中國)

STEAM+01 Bootcamp 2022 - 網站開發 Web Development 工作坊流程

1. Taste of HTML with W3School online editor (40 mins)

2. Break (10 mins)

3. Basic Web Animation (20 mins)

4. Empathy vs Sympathy (10 mins)

5. Hands-on, empathy-based web mini-project (40 mins)

4.AI 人工智能活動

這次將有兩節關於AI人工智能的學生工作坊,包括(一)Pokemon x AI人工智能及(二)AI 聊天機器人 AI Chatbot。

chatbot 例子。(蘊思智能 Vinci AI 提供)

STEAM+01 Bootcamp 2022 - AI 人工智能工作坊流程

分為三大流程:

1)理論教學

2)實際項目體驗和操作

3)互動問與答環節

【重點】

Pokemon x AI 人工智能工作坊 讓毫無編程基礎的學生也能創建人工智能模型,能輕鬆寫出寵物小精靈分類模型。 重點內容如下:

1)認識什麼是人工智能及其應用

2)熟悉Teachable Machine基本操作

3)建立寵物小精靈分類人工智能模型

4)學習如何優化所創建的人工智能模型

Pokemon x AI 人工智能模型測試。(蘊思智能 Vinci AI 提供)

AI 聊天機器人 AI Chatbot 讓學生利用Python 和Google Cloud Platform 的人類語言處理工具,開發可以理解人類語言的機器人,並透過即時通訊軟件和同學互動。

1)認識人工智能聊天機器人及相關學科

2)學習Google Cloud Platform 人類語言處理工具的運用

3)創作個性化的 AI 聊天機器人

4)學習將所建立的 AI 聊天機器人部署在通訊軟件

5.AR/VR 活動內容

這次將有兩節關於AR/VR 的 學生工作坊:(一)沉浸式靜觀體

(Re:learn提供)

STEAM+01 Bootcamp 2022 - AR/VR 學生工作坊(一)沉浸式靜觀體驗流程

【VR浸沉式靜觀體驗】

讓每位參加者戴上VR眼鏡,進行由Re:learn及註冊心理學家所設計的沉浸式靜觀練習,親身體驗VR在教育上獨有的應用場景。

【VR侏儸紀自然教育體驗】

每位參加皆者戴上VR眼鏡,進行由Re:learn及社企「動識童樂園」所設計的自然教育體驗,親身體驗VR在遊戲化學習上的應用場景。

【實景VR導賞教材製作體驗】

參加者將通過小組合作,透過簡單設備如手機及線上工具,從流程設計至技術操作,親身製作一個使用瀏覽器即可體驗的入門VR導賞教材。

【三維VR遊戲教材製作體驗】

參加者小組將使用3D遊戲業界的專業軟件Unity,配合最受歡迎的一體式VR眼鏡Meta Quest 2,由淺入深地製作沉浸式的3D遊戲教材。參加者更能同步使用VR眼鏡體驗自己所設計的遊戲。

6. 3D 打印活動內容

STEAM+01 Bootcamp 2022 -3D 打印學生工作坊流程

(MakeOmnia提供)

(1)【3D打印技術的原理與應用 】

本課堂會為參加者講解3D打印的原理,以及它在現今社會的應用和發展,讓參加者對3D打印技術有一個基礎了解。

(2)【3D模型的設計與製作方法】

本課堂會講解現今普遍3D繪圖程式的應用,並且解釋和示範其設計3D圖像的方法,以及展示其如何與3D打印機配合,製作出3D模型。參加者可通過本課堂了解到3D繪圖程式的應用,並且對它的使用方式具備基礎認識。

(3)【3D模型的設計過程】

參加者會在本課堂嘗試使用3D繪圖程式,設計不同簡單3D模型成品。本課堂主要教授以下兩種3D模型設計方式:

A.通過Draw23D繪圖程式把2D平面圖案轉換成3D模型

B.通過AutoCad繪圖軟件設計3D模型圖像

本課堂旨在讓參加者嘗試進行3D繪圖創作,藉此培養其對3D繪圖的認識及興趣,並且提升他們的創意和想像力。

(4)【3D模型產品的構思與製作】

本課堂會讓參加者嘗試設計一款3D模型產品,並且其具備實用性和創意性。本課堂主要分成構思、設計和製作三個部分,參加者會從思考設計什麼產品開始,到之後的設計和修改3D模型,最後再成功製作一個獨一無二的3D模型成果,而導師也會提供適當的指導和建議,幫助參加者發揮其想像力,設計3D模型。

本課堂鼓勵參加者運用在之前的課堂中學到的知識和經驗,設計3D模型,讓參加者了解到3D打印技術如何應用在產品製作上,從而培養其想像力和解決困難的能力。

教師工作坊

1.Education in Metaverse 與教育工作者打開元宇宙世界

早在2000年初,港、台相繼提倡虛擬校園。虛擬校園是VR應用在教育培訓中最早的方案,就著學校不同程度的需求,模擬出校園環境供遊客瀏覽,甚至建立沒有實體建築的學院,全面配合橫跨國際的線上課程。教育在元宇宙的應用範疇仍在發展當中,近年學界陸續投入資源開拓虛擬空間學習,提供沉浸式體驗模式,而編程是元宇宙創作的根基。

Preface聯乘Meta首推「Metaverse Coffee」主題活動,推出一系列互動體驗。(Preface提供)

與教育工作者一起認識最熱門的科網話題 — 到底Blockchain、NFT、Web 3.0、Metaverse等概念是甚麼?這些知識與教育及學習有何關連、對學生有何裨益?活動亦會探討,如何將這些科技帶入校園、教學以及每個人的日常生活當中。

Education in Metaverse 在元宇宙進行教育

日期:2022年12月13日(星期二)

時間:5 p.m.-7 p.m.

地點:銅鑼灣 Preface Coffee & Wine ( 時代廣場側)

2.Education in AR/VR

【VR浸沉式靜觀體驗】

讓每位參加者戴上VR眼鏡,進行由Re:learn及註冊心理學家所設計的沉浸式靜觀練習,親身體驗VR在教育上獨有的應用場景。

+ 1

【VR侏儸紀自然教育體驗】

每位參加皆者戴上VR眼鏡,進行由Re:learn及社企「動識童樂園」所設計的自然教育體驗,親身體驗VR在遊戲化學習上的應用場景。

【實景VR導賞教材製作體驗】

參加者將通過小組合作,透過簡單設備如手機及線上工具,從流程設計至技術操作,親身製作一個使用瀏覽器即可體驗的入門VR導賞教材。

【三維VR遊戲教材製作體驗】

參加者小組將使用3D遊戲業界的專業軟件Unity,配合最受歡迎的一體式VR眼鏡Meta Quest 2,由淺入深地製作沉浸式的3D遊戲教材。參加者更能同步使用VR眼鏡體驗自己所設計的遊戲。

註:所需的電腦、軟件、以及VR眼鏡均由Re:learn提供。

Education in AR/VR 透過AR/VR 進行教育

日期:2022年12月14日(星期三)

時間:3 p.m.-5 p.m.

地點:金鐘統一中心8/F 全層