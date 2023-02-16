初創公司成功爭取為政府智方便API供應商　整合數據速度快10倍

近年本港鼓勵年青人創業，其中「填鴨」及「GOODTAKES」均為2022年初創科技公司，短短一年間已取得成就。「填鴨」是政府「智方便」解決方案的供應商，而「GOODTAKES」則讓消費者以折扣價購買由餐廳未售出食物製作而成的「驚喜盲盒」，減少食物浪費。



由科技園公司與本地9大院校合辦的Hong Kong Techathon 2023將於本月6日至11日舉行，昨日（6日）舉行開幕禮，當中邀請到歷屆優勝隊伍「填鴨」及「GOODTAKES」在「青年初創領袖分享」環節中分享參賽心得，以及該計劃如何成就他們現時的初創企業，為有意投身初創人士打好基礎。

優勝隊伍之一「填鴨」成功爭取為「智方便」的API供應商，通過整合「智方便」的身份認證系統、身份證資料及數碼簽署功能，讓本地企業在使用政府支援的數據營運時可節省時間和金錢，簡化其網上服務流程和市民身份認證手續。

「填鴨」創辦人Matthew Lee表示，「填鴨」擁有較專業的整合應用服務，例如一般API供應商在十個月內還未能集成「智方便」所有數據，但「填鴨」能以快10倍速度完成整合，因而「填鴨」於初創階段能說服不同企業使用其服務。（翁曼琛攝）

「填鴨」創辦人Matthew Lee表示，現時公司整合政府「智方便」數據比一般API供應商快10倍，令他們即使是初創公司，亦得以說服不同企業使用公司服務。

在API應用上，企業主要面對資料洩露問題，不希望讓外部供應商在其核心系統上工作，而「填鴨」可以提供易於使用的API，令企業可在不涉及核心系統和安全的情況下，向外界提供公司資料，例如讓外部審計員進行審核，減少企業疑慮。

另一優勝隊伍「GOODTAKES」是以第三方平台讓餐廳以優惠盲盒形式出售剩餘菜式，旨在減少食物浪費，以及讓弱勢社群以優惠價享用食物。「GOODTAKES」亦將於3月頭推出其應用程式，餐廳可以通過系統立即出售剩食，方便用戶購買食物。

其創辦人Fioni Fong表示，其團隊先發現紅磡區有較多剩餐問題的餐廳，當中有一間賣古早味蛋糕的年輕品牌食店覺得以這種形式出售剩餐既有意義，又能賺取利潤，故結緣合作。（翁曼琛攝）

儘管「GOODTAKES」成立不足一年，但已成功向首間餐廳爭取合作機會。創辦人Fioni Fong表示，團隊發現紅磡有較多餐廳面對剩餐問題，其中一間賣古早味蛋糕的年輕品牌食店認為以這種形式出售剩餐既有意義，又能賺取利潤，故結緣合作。

她指出，「GOODTAKES」希望透過此獨特的商業運作模式，讓消費者思考如何「拯救食物」並持續使用平台，在市場上有一定競爭力，未來吸引更多餐廳採用服務。