生產力局設TechEd Playground　讓師生家長體驗嶄新創科教育科技

本港學校和家長愈來愈重視STEM（科學、科技、工程及數學）教育，香港生產力促進局最新調查發現大部分港爸港媽都希望小朋友及早接觸STEM，裝備未來。為啟發師生對創科的認識和興趣，生產力局開設全新「TechEd Playground 創科遊學館」，勢必成為創科玩樂新地標。



STEM教育愈來愈流行，生產力局在本年9月聯同香港教育工作者聯會（教聯）創科教育中心及香港理工大學持續進修學院進行的「全港家長教師STEM網上問卷調查」，成功訪問逾一千名家長及中小學教師。調查發現86%家長認為孩子應由小學開始接觸創科教育，79%的家長更認為應把創科教育列為校內正規課程，但有47%家長沒有安排孩子參與任何STEM相關活動。調查亦發現，82% 的STEM教師認為自己在STEM的知識和經驗只是一般或不足；認為學校投放在STEM教育的資源不足達80%。

3. 生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士（中）、香港理工大學專業及持續教育學院副院長陳繼宇博士（右）及香港教育工作者聯會創科教育中心總監陳陸安先生（左）發表「全港家長教師STEM網上問卷調查 2022」結果。（生產力局提供）

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士表示：「調查顯示家長及老師都明白學生有需要從小學習STEM，但在執行上卻有難度。生產力局轄下的『知創空間』，作為本地TechEd創科教育的平台，致力推廣創科生涯規劃的概念，涵蓋六大創科教育主題包括航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技，令師生和家長有更多機會接觸創科的未來發展及人力需求。明年將伙拍香港理工大學專業及持續教育學院及香港教育工作者聯會創科教育中心提供多元化的教師及導師培訓，提升師資及壯大教學團隊，同時實踐『智慧校園』的理念。亦將與家庭與學校合作事宜委員會合辦親子工作坊、STEAM體驗營、科企參訪及家長講座等，加深學生和家長對最新科技發展及相關人力需求的了解。生產力局連繫創科界及教育界，全面推廣創科教育，藉此構建創科教育生態圈。」

城中最新創科教育熱點正式開幕

民政及青年事務局局長麥美娟女士（右三）在生產力局管理層陪同下參觀「TechEd Playground 創科遊學館」。（生產力局提供）

學生和家長想感受創科樂趣，就要參觀生產力局全新開放的「TechEd Playground 創科遊學館」(TechEd Playground)。館內展出超過20項嶄新的創科教育應用方案，包括元宇宙、航天科技、機械人科技及智慧城市等展品，供教育工作者、學生和家長親身探索及體驗新穎的創科教學方案，寓教於樂。話明是Playground，當然不少得玩樂元素，學生可「落手落腳」參與沉浸式互動體驗，激發起創科的興趣，說不定會成為下一位創科專才！展館會展出至明年4月，將會舉辦不同活動助大家緊貼最熱門科技趨勢。歡迎各界預約參觀！

創科遊學館展出超過20項嶄新的創科教育應用方案，包括元宇宙、航天科技、機械人科技及智慧城市等展品。（生產力局提供）

TechEd Playground設於九龍塘的生產力大樓，獲創新科技及工業局、教育局、民政及青年事務局、創新科技署、政府資訊科技總監辦公室及逾80個學界及青年團體、科技業界及機構支持。對創科教育有興趣的教育界人士、學生和家長不容錯過！