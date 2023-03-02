東華三院中華文創設計奬頒獎禮 設計中國文化飲品杯 7人獲獎
撰文：裴英才
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為了繼續吸引和鼓勵青年文創發展，東華三院本年再度舉辨「文頴怡中華文創設計奬」，繼去年主題「灣仔洪聖廟」，今屆比賽以「具中國傳統文化特色的飲品杯」為題，鼓勵參賽者發揮創意， 將傳統文化和日常生活結合，並於近日公布得獎結果。比賽共有7份獲獎作品脫穎而出，包括冠軍和亞軍各1名、季軍2名及優異獎3名，東華三院今日（1日）於灣仔創活MM舉行頒獎典禮及茶會，並邀得比賽評審團出席， 與一眾得獎者交流。
比賽評審團除了東華三院代表外，亦包含學術界及藝術界代表，以確保比賽專業客觀，今屆6人評審團分別為東華三院壬寅年董事局主席馬清揚、東華三院庚子年董事局主席暨獎項捐款人文頴怡、東華三院行政總監蘇祐安、香港史學會總監鄧家宙博士、藝術家黃鼎豐，以及道風山基督教叢林藝術統籌林斷山明先。
受到新冠肺炎疫情影響，去年比賽頒獎典禮和作品展覽無緣舉行，隨住社會逐漸復常，東華三院日前為今屆比賽舉行頒獎典禮及茶會，並由比賽評審團為各得獎者頒發獎盃及獎狀。
東華三院主席馬清揚先生在歡迎辭中提及，東華三院一直致力投入文化資產的保育及傳承，希望透過院屬廟宇、書院及Cafe等服務單位，與公眾一同保育歷史文物，增強香港文化底蘊，文創比賽更為本地年青人提供平台，將中華文化及文創價值發揚光大。
獎項捐款人文頴怡小姐表示，早前出席決賽面試時，很高興能與眾得獎者聚首一堂，聆聽各得獎的作品設計靈感，她亦鼓勵年輕人要多從日常中了解中華文化，將傳統傳承下去。
冠軍得獎者薛竣鴻分享指，「感謝東華三院舉辦是次比賽，今次靈感是來自廟宇建築物及香爐，希望將向神明參拜與待客品茶連繫一起。」