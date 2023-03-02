東華三院中華文創設計奬頒獎禮　設計中國文化飲品杯　7人獲獎

為了繼續吸引和鼓勵青年文創發展，東華三院本年再度舉辨「文頴怡中華文創設計奬」，繼去年主題「灣仔洪聖廟」，今屆比賽以「具中國傳統文化特色的飲品杯」為題，鼓勵參賽者發揮創意， 將傳統文化和日常生活結合，並於近日公布得獎結果。比賽共有7份獲獎作品脫穎而出，包括冠軍和亞軍各1名、季軍2名及優異獎3名，東華三院今日（1日）於灣仔創活MM舉行頒獎典禮及茶會，並邀得比賽評審團出席， 與一眾得獎者交流。



評審團成員包括東華三院壬寅年董事局主席馬清揚（左三）、東華三院庚子年董事局主席暨獎項捐款人文頴怡小姐（右三）、東華三院行政總監蘇祐安（右二）、香港史學會總監鄧家宙博士（左二）、藝術家黃鼎豐（右一）及道風山基督教叢林藝術統籌林斷山明（左一）。（東華三院提供圖片）

比賽評審團除了東華三院代表外，亦包含學術界及藝術界代表，以確保比賽專業客觀，今屆6人評審團分別為東華三院壬寅年董事局主席馬清揚、東華三院庚子年董事局主席暨獎項捐款人文頴怡、東華三院行政總監蘇祐安、香港史學會總監鄧家宙博士、藝術家黃鼎豐，以及道風山基督教叢林藝術統籌林斷山明先。

典禮嘉賓及一眾得獎者大合照留念。（東華三院提供圖片）

受到新冠肺炎疫情影響，去年比賽頒獎典禮和作品展覽無緣舉行，隨住社會逐漸復常，東華三院日前為今屆比賽舉行頒獎典禮及茶會，並由比賽評審團為各得獎者頒發獎盃及獎狀。

東華三院庚子年董事局主席暨獎項捐款人文頴怡小姐與得獎作品合照。（東華三院提供圖片）

東華三院主席馬清揚先生在歡迎辭中提及，東華三院一直致力投入文化資產的保育及傳承，希望透過院屬廟宇、書院及Cafe等服務單位，與公眾一同保育歷史文物，增強香港文化底蘊，文創比賽更為本地年青人提供平台，將中華文化及文創價值發揚光大。

獎項捐款人文頴怡小姐表示，早前出席決賽面試時，很高興能與眾得獎者聚首一堂，聆聽各得獎的作品設計靈感，她亦鼓勵年輕人要多從日常中了解中華文化，將傳統傳承下去。

東華三院壬寅年主席馬清揚先生（右）在第四副主席曾慶業先生（左）陪同下向冠軍得獎者薛竣鴻（中）頒發獎座。（東華三院提供圖片）

冠軍得獎者薛竣鴻分享指，「感謝東華三院舉辦是次比賽，今次靈感是來自廟宇建築物及香爐，希望將向神明參拜與待客品茶連繫一起。」