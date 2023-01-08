東華三院與馬會辦特殊馬拉松　1700智障跑手及伴跑員參加

東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2023今日（8日）在中西區海濱長廊舉行，有超過1,700名智障跑手及伴跑員一同參與，創近年新高；今年又更特別增設「傳．家跑」項目，讓有特殊需要兒童及其家人一起享受運動的樂趣，吸引近100人參與。



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特殊馬拉松2023今日在中西區海濱長廊舉行，有超過1,700名智障跑手及伴跑員一同參與，創近年新高。大會為每位智障參賽者安排一位伴跑員，以二人一組形式參加3公里的賽事，亦安排賽前練習，拉近參賽者及伴跑員彼此間的距離，建立默契。財政司司長陳茂波、馬會副主席李家祥等為賽事主持起步禮，並為參賽者打氣。

賽事今年更特別增設「傳．家跑」項目，讓有特殊需要兒童及其家人一起享受運動的樂趣，吸引近100人參與。今年賽事恢復「企業共融盃」獎項，吸引來自馬會等不同企業的員工擔任伴跑員，與智障運動員一同完成賽事。

李家祥表示，很高興活動逐漸回復往日的規模，加上3公里賽事亦再度回歸，讓各位健兒可以挑戰自我，而馬會與東華三院攜手展開多個社會服務，包括第12年支持這項賽事，鼓勵不同能力人士多做運動，推廣健康生活，同時宣揚傷健共融。東華三院主席馬清揚亦表示，上屆因為疫情只能容納500名iRun跑手和伴跑員參與，而今屆有接近2,000人參與，令人振奮，另外今年增設了「iRun傳．家跑」，旨在鼓勵智障兒童與家人一同參與，傳承健康的運動生活習慣，並透過運動，增加與家人溝通機會，增進彼此感情。