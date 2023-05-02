粵港教育機構合辦法治教育講座400教師出席　教育局長蔡若蓮致辭

為推動結合憲法、基本法和國家安全法的法治教育，以及促進香港教師專業發展，香港華夏教育機構聯同廣東省教育研究院以「法治教育 國家安全」為主題，上周六（29日）在何文田創知中學主辦粵港「同上一堂課──國家安全的課堂實踐（中學篇）」活動，吸引逾400位中學教師和內地訪港專家教師出席，教育局局長蔡若蓮、中聯辦教科部副部長徐凱、廣東省教育廳港澳台事務辦公室主任李金俊致辭，並與華夏教育機構會長曾鈺成和廣東省教育研究院基礎教育研究室主任姚軼潔一同主禮。



眾人合照留念。（香港華夏教育機構提供圖片）

是次活動是華夏教育機構去年成立以來首場中學教師專業發展日活動，獲中聯辦教育科技部、廣東省教育廳擔任指導單位，當中廣東實驗中學李家琦的課堂實驗主題是「維護文化安全 厚植愛國情懷」，透過分組討論和發言簡報等手法，層層遞進讓學生認識、辨別中西方文化交流中出現的文化滲透及其危害，進而提高文化自信和增強文化安全意識。

眾人主持升旗儀式。（香港華夏教育機構提供圖片）

另外，創知中學副校長黃麗燕的課堂對象是高中公民科學生，主題是「法治與香港居民的核心價值觀—如何在法治和國家安全的基礎上享有我們的權利」，她特別注重學生在課堂上的高度參與和慎思明辨，透過事前預習去閱讀幾本關於自由和法治觀念的著作，形成概念，其次翻閱《基本法》、《憲法》和《國家安全法》相關條文，解釋港人所享權利和義務，學生明白到享受自由的前提是奉行守法和不損害他人利益，領悟法治觀念及其實踐。

華夏教育機構已將活動錄像放上YouTube，以供全港教師隨時瀏覽和分享交流，據大會安排，小學課堂實踐篇將於本月13日在觀塘福建中學附屬小學舉行。