全民國家安全教育日｜官校辦講座升旗　蔡若蓮：培養學生國家觀念

今天（15日）是全民國家安全教育日，教育局推動學校舉辦相關活動，其中軒尼詩道官立小學舉行升旗儀式及國安教育活動，多所官立中學在將軍澳官立中學共同舉辦「心繫家國——家國面面觀展覽」活動啟動禮。局長蔡若蓮表示，局方定當做好推動國安教育的工作，培養學生的國家觀念，維護國家安全的意識。



蔡若蓮表示，教育局過去一年全力推展國民和國安教育，持續優化課程、編製多元化學與教資源；並推動官立學校率先在推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校活動，深化學生對中國歷史及文化的認識。

她表示隨着兩地全面通關，高中公民科內地考察已經展開，稍後亦會重啟中小學學生內地交流計劃及擴展姊妹學校網絡，還安排所有教師參與國安教育工作坊，組織新入職教師及擬晉升教師參加內地學習團，以及增加在職教師到內地考察的機會。她稱本學年起推行「優化學校發展與問責架構」，規定學校為家長每年至少舉辦一次與國民教育活動，並推動專上院校加強相關教育。

她表示，今日一早到軒尼詩道官立小學的升旗儀式及國安教育活動，然後到會展的「全民國家安全教育日」開幕及講座，聆聽國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍主任的重要講話。她強調教育局定當做好推動國安教育的工作，培養學生的國家觀念，維護國家安全的意識。

副局長施俊輝早上到訪將軍澳官立中學，出席多所官立中學共同舉辦的「心繫家國——家國面面觀展覽」活動啟動禮。他表示，為了加強推動國民教育，教育局作為官立學校的辦學團體，帶領官立學校推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校國民教育活動，以深化學生對中國歷史及文化的認識，培養他們的國家觀念、國民身份認同和民族情懷。

他表示，「家國面面觀展覽」的構思，是透過展覽與導賞，提升同學對資源、生態、國土、政治、文化和太空等安全領域的認識，並展示祖國在茶道、華服、古建築及古代治學精神等多方面的發展和成就，培養同學的民族自豪感。

另外，發展局局長甯漢豪亦有出席「全民國家安全教育日」開幕及講座，她在該局Facebook專頁表示，對夏寶龍強調「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」，感受特別深，她和團隊定當維護國家安全，致力為全港市民建設一個美好、繁榮穩定的家園。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，民青團隊會時刻緊記夏寶龍的囑咐，依法履行維護國家安全的職責和義務；她同時強調國安教育不止在4月15日一天，在未來的日子，民青團隊會持續舉辦各類型國家安全教育活動，希望透過積極凝聚社會各界力量，營造愛國愛港的社會氛圍，展現愛國愛港力量的擔當。她表示，要在多管齊下培養香港市民尤其青年朋友更牢固的國民身份認同，以及維護國家主權、安全同發展利益的意識和責任感。

房屋局局長何永賢表示，香港與祖國命運相連，過去的修例風波中，看到社會上令人痛心的情況，也看到香港在國家支持下，終於可以由亂到治，由治及興。一切真的得來不易，保護國家安全，就是保護「一國兩制」，就是保護香港繁榮發展，沒有安全和穩定，一切都無從談起。她強調香港的管治團隊必會擔起國家安全這個重任，雖然暗流還在，但大家都會時刻警剔，感謝社會各界一起破解各種深層次矛盾，包括土地和房屋等問題。