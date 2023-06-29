STEAM+01 BootCamp｜用科技「種出未來」 智能水耕節能增產

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹各項STEAM教育相關科技。活動報名查詢歡迎聯絡《香港01》代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



政府透露將研究在新發展區研究建設多層式樓房作高科技水耕農場，可見水耕栽培漸成本地農業發展新趨勢。



其中本地公司「水耕細作」研發「全環控智能移動水耕種植機」 (Smart Mobile Farm) ，創建雲端平台控制智慧農業系統，有效節能並提高種植成效，近年更透過與不同學校合作，將綠色科技帶入校園，讓學生們了解及親身體驗科技種植，並藉以引起他們長遠對投身創科的興趣。



水耕栽培是本地農業發展的新趨勢，加入智能科技不單環保節能，亦能提高產量。（水耕細作提供）

水耕技術應用

水耕細作指現時為超市、餐廳、酒店及教育團體等，提供水耕種植機租用或種植系統興建等智能水耕服務，相關科技有效節省能源，並可提高種植成效。與傳統農業比較，智能水耕系統可多節約近90%的水和70%的碳排放量，而且植物不含殺蟲劑，新鮮安全外保質期亦更長。

隨着本港校園愈趨重視環保意識，水耕細作近年推行 「種出未來 Grow for Future」教育計劃，不時與本地及國際學校合作，把綠色科技帶入校園，計劃涵蓋STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）、ESG（環境、社會和管治）、人工智能編碼、創業實習和社區創建等範疇，亦會協助校園興建科技種植設施，現時多達20所小學、中學及大專教育機構參加。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023活動內容

水耕細作除向學生們展示，亦讓他們親身體驗室內種植科技，啟發他們對可持續創科的認知，並透過活動讓學生認識全球生態及糧食危機的長遠禍害。活動重點將包括：認識全球生態及糧食危機所帶來的長遠的禍害、認識本地「去中心化」種植與外地農作物輸入的區別、讓學生參與培苗種植工作坊及新鮮農作物體驗班、了解科技在本港的應用場景及新綠色常態下的社區發展。

水耕細作於2018 年成立，是亞洲首間以「去中心化」研發「全環控智能移動水耕種植機」（Smart Mobile Farm）的城市農業科技公司，它創建雲端平台控制智慧農業系統，致力實現「推動新綠色常態、智慧都市農業及安全新鮮品質」的願景，有關科技今年更榮獲香港設計師協會最佳設計品牌大獎 2023 年度最佳品牌大獎之最高榮譽（智慧城市）。

