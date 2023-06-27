STEAM+01 BootCamp｜智能農場減人手　學生雲端模擬種植提升興趣

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹各項STEAM教育相關科技。活動報名查詢歡迎聯絡《香港01》代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



科技的應用有效幫助現代農業減人力提產量，帶來更大的發展空間。本地農業科技公司金谷農業表示，香港要大量人手投身傳統農耕為業困難重重，但配合科技應用即能改善缺乏人手和工序技術的困境，有效推動未來智慧農業發展。



金谷農業舉例指，如以編程控制電腦收集農場實時亮度及氣溫、濕度，有助製造最有利促進農作物收成的光週期和溫差；又或是利用農作物生長速度和形態的大數據，自動分析並判斷提供農作物生長所需要補充的各項營養元素等。

金谷農業表示，學生們除可在雲端移動農場進行種植實驗外，亦可親身體驗生產蔬菜。（金谷農業提供）

金谷農業指為提升學生日後投身農業科技的興趣，會透過雲端模擬種植讓他們嘗試解決困難，亦會讓他們親身體驗種植的樂趣。（金谷農業提供）

雲端模擬+實戰種植 培育下一代投身興趣

但要達至長遠發展，吸引下一代投身更是重要。金谷農業表示，近年學校推崇跨學科 STEAM 教育，就科技農業而言，學生們可透過 STEAM 學習嶄新的物聯網、雲端計算、大數據運用等，更可在雲端移動農場進行種植實驗，收集植物在不同條件下的生長數據和驗證假設，比對分析及設計切合的糧食生產方案，亦可親身體驗生產蔬菜、稻米等的過程，從而培養新一代對未來學習科技以至投身智慧農業的興趣。

金谷農業擁有流浮山室內逾 10,000 呎 ISO 認證科技農場，以先進自動化科技生產本地農產品，並積極拓展農業教育體驗。其位於堅尼地城海旁的垂直水耕農場，結合休憩及教育於一身，更獲得美國建築師學會 水耕農業顧問 2021榮譽獎。