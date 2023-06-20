Q嘜成立45周年　今年240間企業獲認證　STEM嘜明年推出

香港工業總會（工總）轄下的香港優質標誌局（優標局）於上周五（16日）假灣仔會議展覽中心舉行「Q嘜成立45周年准用證頒發典禮暨STEM嘜認證框架發布」，表揚今年獲Q嘜認證的企業，以及共同見證「STEM嘜認證計劃」正式發布，活動特別邀得政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓。



今年共有240間企業獲頒Q嘜准用證，其中「香港Q嘜（紅嘜）優質產品計劃」有95間；「香港Q嘜（金嘜）優質服務計劃」有62間；「香港Q嘜優質服務（藍金）計劃」有68間；以及「香港Q嘜（綠嘜）環保管理計劃」有15間，出席是次頒發典禮共有21間。優標局同時發布由工總委託理大進行歷時一年半研究推出而成的「STEM嘜認證計劃」，計劃將於2024年1月推出，為期6個月的先導計劃即日展開。

政務司長陳國基：望STEM嘜省靚港招牌

政務司司長陳國基表示，很高興能見證工總發布「STEM嘜認證計劃」，STEM嘜正隨著全球對STEM產品的需求而發揮質量保證的作用，希望STEM嘜與Q嘜一樣均可「省靚」香港品牌。

工總常務副主席、優標局主席林世豪呼籲業界踴躍參加STEM嘜認證先導計劃，以提升香港STEM教育質素。他又指，獲得STEM嘜認證的產品，絕對是信心保證，不但有助消費者選購產品，而且對生產商推廣產品更有幫助。

理大工業及系統工程學系容錦泉表示，若要獲得STEM嘜認證，產品需符合安全、STEM元素、耐久性等要求，並提供相關測試報告及合格證書，希望它可協助生產商設計及開發產品，從而提升香港STEM產品質素。