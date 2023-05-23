工總介紹「STEM嘜」認證計劃　3大指標評分助消費者選購STEM產品

市面上STEM教育產品及玩具琳琅滿目，質素和價格參差，缺乏客觀具體標準判斷產品是否適合用家需要。有見及此，香港工業總會（工總）委託理工大學進行歷時㇐年半的研究，開發出一套專門為STEM產品認證的框架，作為工總即將推出的全港首個STEM產品認證「STEM嘜」認證計劃的基礎，期望設定一個客觀全面的STEM產品認證標準，同時適用於本地及國際。



工總今日（23日）發表研究報告及「STEM嘜」認證計劃標誌，並邀請到創新科技及工業局副局長張曼莉女士擔任主禮嘉賓。



工總於今日（23日）發表研究報告及「STEM嘜」認證計劃標誌，並邀請到創新科技及工業局副局長張曼莉女士擔任主禮嘉賓。（香港工業總會提供）

項目獲創新科技署的「創新及科技基金」資助，目標之一是幫助消費者例如家長及教育工作者選購STEM產品及玩具，從而鼓勵幼童及學生從小開始接觸STEM教育，啟發和培養興趣，進而發掘專長，為培育更多工業及創科人才。工總亦期望藉此提升香港STEM產品的質素、創新能力及技術研發水平，提升製造業的質量。

工總指，企業產品取得「STEM嘜」認證後，除了是信心保證之外，亦有利產品推廣。認證計劃將於明年1月正式推出，先導計劃將於下月16日舉行的「Q嘜成立45周年准用證頒發典禮暨STEM嘜發佈會」展開，屆時將會公布更多詳情。

工總主席查毅超博士致歡迎辭時表示，估計未來10至15年對創科人才的需求超過20萬，因此必須加強相關人才的教育及培訓，把握國家機遇及國際經濟發展趨勢。他亦相信「STEM嘜」有助加強STEM教育的軟硬件支援，加強教育質素。

創新科技及工業局副局長張曼莉就認為，「STEM嘜」認證計劃有助推動香港新型工業化發展，亦可以讓社會更好透過框架，對於STEM的產品服務進行分類，提升產品素質。

工總常務副主席、香港優質標誌（Q-Mark）局主席林世豪就指，「STEM嘜」與「Q嘜」一樣，可以提供完善的認證框架及簡明易認的優質標誌，期望鼓勵到更多人選擇和使用STEM教具和玩具，激發學生對STEM的興趣。另外，工總理事、工總創新及科技發展委員會轄下教育科技小組委員會主席岑健偉先生就表示，估計STEM玩具市場在2021至2027年期間會以每年7.1%的速度增長，因為推出「STEM嘜」也正符合時機。

帶領研究項目的理工大學工業及系統工程學系容錦泉教授指出，「STEM嘜」認證框架同時適用於軟硬件產品，會根據三大指標，包括STEM素養、產品特性及一般能力評核產品。生產商更可以早在產品設計及開發階段就參考框架，以推出更好的STEM產品。

工總亦於今日舉辦「STEM產品認證的框架開發」研討會，邀請STEM產品及玩具生產商和教育界人士參加。工總常務副主席莊子雄在會上表示，新型工業及創科業界需要具備創造力、創新思維、協作和解難能力的優秀人才，STEM教育能夠訓練學生應用科學、科技、工程或數學的知識，培育新型工業及創科業界所需要的人才，期望認證框架研究報告可以提升香港STEM產品質素。