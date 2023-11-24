VPET職出真我|職專課程引導發掘興趣 多元實習機會踏上放射師之路

唔少學生喺大專報讀嘅課程未必係自己嘅興趣，不過Hayley中六畢業後決定按自己理想，升讀有興趣嘅副學位課程，並從中發掘出自己成為放射師嘅志向，及後更將其發展成自己嘅專業。現時Hayley已經成為註冊放射師，仲覺得可以做到自己感興趣嘅工作十分難得，亦寄語學生若一時未能修讀心儀課程亦不應氣餒，可發掘不同興趣，透過現時多元升學途徑達成目標。



升學路雖未如理想 把握機會隨時迎接新機遇

鍾情科學嘅Hayley由中四開始一直都修讀理科，所以當初選擇嘅路向，無論係副學士或高級文憑課程，都係以科學為主，最後輾轉選擇往醫學方向進修。「由嗰刻開始，我完全體會到『塞翁失馬，焉知非福』嘅感覺。當初的升學路雖然未如理想，但如果你把握機會，其實可能會有新嘅得著。」

Hayley現時任職私家醫院放射師，工作範疇主要負責診斷部份。另外亦會協助一啲介入治療，例如幫病患者做腦血管小手術、放支架等。她坦言，入行前對行業唔太了解，全靠職專課程的獨特設計，給予佢發掘不同興趣嘅機會。「職專課程比其他大學課程內容相對廣泛，亦有更多實踐機會，學生可以從中發掘唔同興趣。我本身唔太認識放射科，但經歷過化驗室同影像診所嘅實習後，我發現自己對依一科好有興趣，亦好好彩可以繼續升讀。」

Hayley好慶幸喺職專健康學課程中搵到自己嘅興趣，仲發展成專業。

職專課程發掘興趣 完善晉升階梯成就專業

為成為一名專業放射師，Hayley繼續進修，完成香港理工大學放射學（榮譽）理學士四年制課程，並透過畢業試，以二級放射治療師的身份入行，頭兩年主要負責照X光工作。她指，於公營體系中，放射師晉升階梯完善，在累積一定嘅工作經驗與學歷資格後，二級放射師可晉升至一級放射師，然後再往上發展，進一步晉升至高級放射師，甚至係部門經理。「可以做到自己興趣相關嘅工作，其實十分難得，甚至可以算係奢侈，我會好好珍惜。」

佢勉勵一時未能考入心儀學科嘅同學唔好氣餒，要好好把握機會。「我覺得盡自己嘅努力同能力，隨時都會有新嘅轉捩點。大家要把握機會去發掘自己唔同興趣，再評估能否追逐夢想。」

根據醫管局嘅薪級表，二級放射治療師起薪點約三萬元、一級放射治療師起薪點約五萬元，而高級放射治療師起薪點可躍升至約七萬元。而根據衞生署嘅《2017年醫療衞生服務人力統計調查》，喺受訪嘅放射治療師中，大約55.2%喺醫管局嘅醫院工作，所以醫管局嘅薪酬可以作為行業嘅參考指標。

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為咗令大家更加了解職專教育下學生點樣打好基礎再投身職場盡展所長，《香港01》先後請嚟5位分別喺職專教育協助下成功入行嘅從業員分享，除咗擔任放射師嘅Hayley，仲包括遊戲公司總監、網絡顧問、攀樹員，以及升降機技術員學徒等等，分享佢哋學以致用嘅故事，等大家更了解各行各業發展，以及職專教育的關鍵作用，萬勿錯過。