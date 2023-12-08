VPET職出真我｜職專課程改變人生軌道　邊做邊學邁向升降機工程師

不少人以為升降機工程師係體力化嘅工作，但隨住技術進步已經有所改變，慢慢變成技術化工種。Michelle依家係升降機工程高級文憑課程學生及學徒，一邊讀書一邊做野，透過職專教育課程逐步向成為註冊升降機工程師嘅夢想進發。



職專課程改變人生 滿足就業與進修需要

升降機學徒Michelle認為香港地少人多，有唔少高樓大廈，加上配合新發展區嘅發展，對升降機維修及建造嘅需求與日俱增，行業求才若渴，係一個穩定嘅行業。2020年，佢讀完飛機維修職專文憑後，受到疫情影響，飛機維修公司決定暫時停止舉辦學徒培訓，所以佢就喺學徒事務署推介下，報咗依個兼讀制嘅機械工程學高級文憑，一邊做野一邊讀書。「依個課程好好，課程內容同我嘅工作息息相關，包括電子繪圖嘅技巧，方便我之後利用電腦繪畫機械工程嘅設計圖。課程中我亦學習到一啲流體力學嘅原理同理論知識等。」佢又提到，工作方面亦有好多得著，例如學到待人接物嘅應有態度。「我可以賺取工作經驗同薪金，又有專業訓練，滿足就業同進修需要，行業前景亦明朗，機械工程學高級文憑係一個好好嘅課程。」

Michelle讀完飛機維修職專文憑後，受到疫情影響，飛機維修公司決定暫時停止舉辦學徒培訓，於是報咗兼讀制機械工程學高級文憑。

打破固有刻板印象 持續進修目標明確

講到需要面對嘅最大挑戰，Michelle話係嚟自屋企人對於自己入行嘅憂慮。升降機行業男多女少，屋企人擔心依份工嘅體力勞動量好大，女仔未必可以應付。「其實隨住科技進步，升降機有好多部件亦逐漸輕量化，比起一般搬運工作，更加著重於系統測試。我雖然係個女仔，亦可以輕易應付依份工作，放咗工亦都唔會好攰。」

好多人以為升降機維修行業工作量大，女仔未必應付到，但其實升降機有好多部件亦逐漸輕量化，更加著重於系統測試。

Michelle以成為升降機工程師為目標，打算完成依四年學徒訓練後，繼續進修，完成學士學位，再向公司申請報考升降機工程師資格。佢提到，透過職專教育嘅課程，喺升降機行業完成四年嘅學徒訓練後，可以申請成為註冊技工，亦可以同時獲得機械工程學高級文憑學位。如果想成為註冊成為升降機工程師，就需要相關資歷，例如機械工程學學士學位以及相關工作經驗。「一味靠熱血係唔夠㗎，最緊要係保持冷靜思考方式、確保升降機安全運作先俾人搭，咁樣就係最好嘅服務態度。」電梯工程係香港重要行業之一，一般升降機技工月薪約$15,000至$25,000、升降機技術員則可達$35,000，而升降機工程師月薪約$25,000至$60,000、工程經理月薪更有機會達$60,000或以上。

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為咗令大家更加了解職專教育下學生點樣打好基礎再投身職場盡展所長，《香港01》先後請嚟5位分別喺職專教育協助下成功入行嘅從業員分享，除咗升降機技術員學徒Michelle，仲包括遊戲公司總監、網絡顧問、攀樹員，以及放射師等等，分享佢哋學以致用嘅故事，等大家更了解各行各業發展，以及職專教育的關鍵作用，萬勿錯過。