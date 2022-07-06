校園天地｜純陽小學　多元教育創新思　各展所長圓夢想

從前有位小女孩，懷着一顆學好中文、寫作中文故事的心，從加拿大遠道而來，入讀於香港道教聯合會純陽小學。經歷了短短一年的時間，這位小女孩從「目不識丁」到「妙筆生花」，甚至帶領着來自三地62位小朋友集體創作了兩本科幻小說。這中間究竟有着怎樣充滿奇思妙想的趣事呢？純陽小學施展了甚麼「魔法」幫助她圓夢呢？（內容由香港道教聯合會純陽小學提供）



這位小女孩就是香港道教聯合會純陽小學五年級的學生——龔芷澄。初到純陽小學時，芷澄雖已是四年級學生的年紀，但中文程度卻比不上一年級的弟弟妹妹，甚至時常需要老師即時的中英傳譯才能勉強聽懂。有見及此，純陽小學梁美玲校長本着「因材施教，有教無類」的教學理念，除了不斷關顧芷澄的學習需要，提供適時的支援外，更鼓勵芷澄放膽嘗試，勇敢追夢。就在這時，老師們發現了芷澄在畫畫以及中英文創作上的才能，於是老師們鼓勵芷澄不要局限於書本框架，除努力提升學業成績外，發展多元智能。在老師們的支持下，芷澄開始嘗試創作中文故事，老師們也紛紛利用課後時間幫助她批改故事內容，教導芷澄寫作故事的技巧。

在校長的關心以及老師的幫助下，芷澄愈來愈有信心。她更在2021年的暑假，與純陽小學的25位學生及來自加、中兩地的小朋友，經過6個星期的集體創作，完成了2本科幻小說——中文書《星星超人學府之SPYS星球科學交流團》和英文書“Supernova Pandemic”。中文書共有170頁，由電影製作人Mr. Elton Huo擔任顧問編輯；英文書共有250頁，由加拿大作家Mr. Timothy Forner擔任顧問編輯。欣喜2022年上旬，兩本科幻小說經由加拿大出版社Monster Egg Production Company正式出版了。

在純陽小學的學習生活，除了讓學生們學會勇敢追夢，也讓學生們學會了同理心。香港道教聯合會純陽小學的25位參與寫書活動的學生成為了籌款活動的代表，他們希望用自己創作的書籍為社會做一點有義意的事，於是他們義賣這2本科幻小說，為「苗圃行動」慈善機構籌款，幫助劏房戶。此外，更藉以宣揚他們的創意和關愛的信息，鼓勵劏房戶兒童創作，為自己的夢想踏出一大步。

創作團隊大合影（香港道教聯合會純陽小學提供）

小朋友天生便擁有不同的資優才華，他們擁有着無限的創意潛能。香港道教聯合會純陽小學致力於開拓他們思維的小小宇宙，發展多元教育，幫助小朋友各展所長，這樣才能讓全世界看見真正有希望的未來。

（內容由香港道教聯合會純陽小學提供）

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