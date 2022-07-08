校園天地｜ 寶血會培靈學校　校園星級專訪—黃金寶先生

前香港單車代表隊成員黃金寶先生代表香港屢獲殊榮，一直是不少學生的偶像。寶血會培靈學校一直推行正向教育，而本年度的口號為「多元學習齊實踐，逆境自強迎挑戰」故此，特別邀請奧夢成真計劃副經理黃金寶先生親臨學校為畢業班同學打氣。當天，黃金寶先生化身寶哥哥，不但和同學分享成功背後所經歷的汗水和磨練，以及在職業生涯和求學時期的點滴。（內容由寶血會培靈學校提供）



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寶哥哥的童年分享

寶哥哥小時候的學業成績並不理想，但對體育運動比較感興趣。他相信每個學生都有不同的天分和潛能。在學業成績未如理想的時候，不用灰心，待日後想學習時，亦可追回。寶哥哥以自己為例子，他從小熱愛運動，從事專業運動二十餘年，退役後才回到大學修讀學位課程。他表示讀書需要耐性和毅力，就像當運動員一樣，在單車上訓練就是四至六個小時，所以要專心做好一件事情，必須經過日積月累的磨練才能達到一定水平。同樣，學問和書本上的知識也需要這種刻苦耐勞的精神，同學們想獲得好成績就要先付出努力。

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寶哥哥的減壓之道

香港學生們面對著種種不同的壓力，不論是學業、家庭或個人。寶哥哥認為壓力是源於自己或來自別人的期望，所以儘量不要和別人比較。只要在參與的過程中認真努力，發揮應有的水平就足夠，千萬不要因外在的壓力而影響發揮。

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寶哥哥的勉語

最後，寶哥哥鼓勵同學們在學業和運動兩方面同步發展，兼顧學業之餘同時發展個人興趣。香港有很多出色的運動員也是一邊讀書，一邊參加運動比賽，而他們也能取得傑出的成績。因此，適當地分配時間真的十分重要。此外，凡事抱著積極樂觀的心態來面對，就會一步步邁向成功。當然，這種心態需要經歷失敗和磨練才能領悟出來的。寶哥哥勉勵學生應勇敢嘗試，發展潛能，探索新的領域，尋找自己的人生目標和興趣。寶哥哥特別提醒六年級的學生們作好準備，迎接升中的挑戰。

最後，當天的寶血會培靈學校校園星級專訪在一片歡聲笑語中結束，學生們都獲益良多。

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