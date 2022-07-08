DSE｜無心求學到認清目標做百小時功課　副學士畢業入神科圓夢

中學文憑試（DSE）即將放榜，部份成績未如理想的考生或選擇直接就業。2020年文憑試考生黃梓熙和2018年考生江柏霖，二人中學時均無心向學，曾有放棄升學念頭。後來他們入讀香港大學附屬學院，期間認清目標，決心放棄打機和運動時間用功讀書。



黃梓熙提到，曾花100小時完成每份法律課程的功課，甚至不吃飯惡補英文。今年9月他將升讀城巿大學法律學士一年級，寄語學生花時間思考自己的理想和不要怕讀書。



2位港大附屬學院畢業生中學時亦曾無心向學，認清目標後決心讀書。（張浩維攝）

為「型」選讀法律 漸發掘讀書興趣

黃梓熙表示，中學時他認為讀書是愚蠢且浪費時間，所以從沒用功讀書，一度打算中學畢業後做健身教練，最終文憑試只得五科12分。後來他升讀副學士，選讀法律學只因覺得「型」，而且小時候受電視劇影響而對法律有憧憬，但從來沒有計劃成為律師。

黃梓熙修讀副學士初期，由於英文能力較差，直言上課首天完全「迷迷糊糊」，需要逐句翻譯每堂內容。他憶述，一年級時每份功課由與老師討論、定論點，到落手寫分析，完成後再審閱多遍，需至少花100小時。他又稱，當時閱讀課本期間突然發現讀書是自己最想做的事 ，所以將所有時間放在讀書，甚至認為讀書就是娛樂。

奮鬥兩年，黃梓熙的英文寫作和閱讀能力逐漸進步，由文憑試第3級的水平，提升至雅思考試（IELTS）7.5分，相當於文憑試5**的優異成績。他表示，未來亦會再應考IELTS，有信心爭取更好成績。

黃梓熙決心將來成為本地律師或大律師。他說，過往因家庭背景而少接觸法律，求學期間了解到香港弱勢社群對法律認識不多，希望以自身知識幫助他們。

黃梓熙表示以往對讀書完全沒有興趣，升讀副學士後才認清自己志向。（張浩維攝）

退學做裝修歷盡艱辛 立志讀書尋出路

另一位港大附屬學院畢業生江柏霖則完成資訊科技高級文憑，今年將升讀科技大學計算機科學二年級。2018年他完成文憑試後曾升讀其他專上院校課程，但成績差而無心向學，一年後更因家庭原因退學。及後為幫補家計負責安裝冷氣，期間深深體會到工作辛酸，徹底改變他的人生目標和態度。

江柏霖感歎，「人哋歎冷氣我就裝冷氣」，開始思考自己可否堅持以安裝冷氣作為終身職業。他又指「就算成世裝冷氣可賺到錢，但成世身水身汗」，加上當時師傅壓榨，擔心日後身體不能應付，於是下定決心重返校園，另覓出路。

江柏霖認清人生目標，現希望累積更多知識和實戰經驗，將來於網絡安全方面發展。（張浩維攝）

江柏霖現時對人生有清晰的規劃，寄語應屆文憑考生，就算中學時沒有好好讀書，只要有心求學，較遲入學也不成問題。他又稱，身邊不少同年朋友多已大學畢業，自己才開始讀大學，「但我覺得自己人生未完，當死都唔讀書咁人生就真係完」。

黃梓熙亦呼籲文憑試考生，花時間思考自己想做的事，不要被自己局限或怕難而放棄，又指這兩年間令他明白到只要肯努力、肯學就會有收穫。