DSE放榜｜考生語文科失手　轉報副學士及高級文憑盼銜接大學

DSE中學文憑試今日( 20日）放榜，近六成考生未能考獲升讀資助學士課程資格，轉攻報讀副學士或高級文憑課程，希望之後銜接升讀大學。放榜後有家長陪同子女前往自專上院校報名。



護理學、工商管理、社會科學副學士最多人爭

香港大學附屬學院截至下午5時，已有超過14,500人報名，包括經網上報名及內地收生，其中6,500人已獲取錄，大部分屬副學士課程。

校長陳龍生教授表示，由今早9時至5時報名人數較去年同期增逾18%，學生DSE平均考獲最佳5科14分，報讀副學士及高級文憑的比例約為3比1，其中競爭最激烈學科包括護理學、工商管理、社會科學副學士等課程。

校長：自資院校收生有一定壓力

對今年考生升讀八大門檻較過往為低，陳校長承認情況對自資院校收生造成一定壓力，但現時不太擔心，過去幾年即使考生人數下跌，學院的收生人數也穩定，甚至稍有上升，例如有不少學生未能於聯招派到心儀學科，亦會選讀港大附屬學院課程，希望銜接心儀的大學課程。

他又稱，過去兩年因疫情改為網上授課，部分科目的網課成效欠佳，因而限制內地收生人數，但今年已恢復大規模收生。

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報名考生：希望透過副學士課程再升讀大

放榜後不少家長陪同子女前往學院報名，今日與兒子來報讀課程的陳太表示，十分擔憂，她指兒子的中文成績較預期差，考獲5科13分，原本對經濟科有興趣，現時打算報讀社工副學士課程，早前亦有報讀其他院校課程但未獲取錄。

同樣報讀社工副學士的鍾同學透露，因中英文科均失手，未考到升大學最低要求的第3級，最終得5科15分。鍾指現時心情還不太低落，可以接受自己的成績，希望透過副學士課程再升讀大學。

有意報讀英文副學士的吳同學則表示，成績與預期相若，放榜後心情稍為緊張，早前已了解副學士課程資料，以及報讀其他院校課程，暫時未獲取錄。

逾6成學生升讀八大 失手考生銜接入三大

陳龍生表示，去年港大附屬學院升讀八大的比例為62%，其中逾半屬三大。護理學副學士應屆畢業生劉恩彤是其中一位代表，她表示，2019年文憑試時最佳5科取得12分，英文僅得第2級，曾重考一年但沒有未能取得更好成績，故選讀副學士課程，今年將升讀中文大學護理學課程3年級。

另外應屆畢業生何雅麗過去文憑試考獲最佳五科16分，中文科失手，有見學院升讀三大的比率較高，港大學理學士（資訊管理）課程三年級故選讀工商管理副學士，來年將升讀香港大學理學士（資訊管理）課程三年級。

港大附屬學院今年同樣接受網上及即場報名，學生考獲5科 (包括中文及英文) 第2級或以上成績，即符合資格報讀學院的副學士或高級文憑課程。學生可於放榜當天透過「雙軌入學通」系統，親身到校園或透過網上系統報名、面試及繳費。

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