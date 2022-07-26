升中派位｜中學校長：多區收生情況惡劣　籲學校勿盲搶收生

升中派位今日（26日）放榜，移民潮及本港學童人口下跌的情況下，各區面臨收生不足情況。荃灣、葵涌及青衣中學校長會主席曹達明表示，今年區內收生情況比較惡劣，部份學校收生人數少，「都幾有壓力，荃葵青嚴重，全港唔同區都嚴重。」他稱教育局早前統計學童人口，預料未來兩年升中人口會先上升再下跌，加上亦有部份移民家庭回流，未來兩年學生人口較浮動，建議政府凍結教師人手，不需急於縮班殺校，而各校亦應小心處理收生，不要搶學生。



▼升中派位結果出爐▼



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根據教育局數字，今年有49,448名學童參課升中統一派位，較去年52,055下跌5%。曹達明表示，今年收生情況比以往惡劣，除荃葵青外，各區情況嚴峻，有學校收生有不足，弱勢學校首當其衝。他稱在現時形勢下，各校應小心處理收生事宜，不要「盲搶」學生，教育局亦應審視未來一兩年的教育生態。

曹表示，根據教育局統計數字，未來兩年學生人數有所回升，之後才再下跌，認為教育局應考慮凍結現時教師人手。他解釋，若香港與內地通關後，必然會有跨境學童來港升學，加上近年陸續有學生移民後回港入學，故未來一兩年學生人數較為浮動，希望局方不要急於縮班殺校。

荃灣、葵涌及青衣中學校長會主席曹達明。（資料圖片/蘇煒然攝）

長遠而言，他同意部份立法會議員建議，教育局應趁機思考如何優化香港教育，並將其優化成一個產業，吸引不同地區學生報讀，例如大灣區及其他亞洲國家，長遠對香港人力需求亦有所幫助。

小學校長：直資及津貼學校均收生不足

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀則表示，現時無論是直資還是津貼學校，學額均比學生人數多，除移民潮外，國內學生亦因疫情問題不再來港升學，再加上出生率不高等幾個效應影響。她稱今年情況，不少家長之態都希望進取些，「博一博讀到心儀同適合嘅學校。」

中華基督教青年會小學校程志明表示，今年該校派位結果超乎理想，七成學生獲派英中，並指今年個別英中於學生自行階面試後即取錄學生，反映中學收生比以往進取。他同意移民潮令升中派位出現「音樂椅」效應，部份最頂尖學生不在港升學，令其他學生有更多機會升讀心儀學校。