【內附讀者優惠碼】Samsung Galaxy Book4｜支援AI應用﹑螢幕升級

近年，AI（人工智能）技術在內容創作領域的應用日益火熱，成為創作者關注的焦點趨勢。像是NVIDIA Canvas和Adobe Firefly等 AI 工具，透過自然語言描述，甚至簡單的構圖，AI 即可合成出逼真細緻的影像，為使用者開啟嶄新的創作體驗。

想靈活﹑有效率使用AI工具，就要配合出色規格的電腦作支援。Samsung 推出全新 Galaxy Book4 系列，以最新的Intel Core Ultra處理器及顯示卡，全面支援 AI 應用，為不同創作者及商務用家帶來更佳的選擇。



Galaxy Book4 Ultra - AI創作終極利器

Samsung 在最新一代 Galaxy Book4 系列中，大舉加入了強勁的AI應用能力，為創作者提供無與倫比的流動工作效率，助力 AI 創作無限可能。硬體規格方面，Galaxy Book4 Ultra 頂級版本採用頂尖的第13代 Intel Core Ultra 9 processor 185H 處理器及NVIDIA RTX 4070 顯示卡，高達 64GB 記憶體及2TB SSD，滿足追求高效能的用家。

第13代 Intel Core Ultra 9 processor 185H 處理器及NVIDIA RTX 4070 顯示卡，全面支援AI應用

更為關鍵的是，Galaxy Book4 系列首次使用專為 AI 優化的深度學習 NPU（神經網路處理器），賦予其 2.3 倍於上代產品的 AI 運算能力。配合強大的 CPU﹑GPU 組合，Galaxy Book4 Ultra 將可為 3D 模型渲染、影像修圖去壓縮雜訊等複雜 AI 運算，帶來前所未有的高效能表現。

以 NVIDIA Canvas 為例，用戶輸入簡單文字描述，就能立即產生高解析度的影像素材。不論是物體紋理、人物細節還是場景構圖，Canvas系統均能呈現栩栩如生的效果，大大提高了創作者構思靈感和實現難度。使用 Galaxy Book4 Ultra，就能在先進的 NPU 效能下，實現流暢無縫的多工作業，以及流暢的 AI 繪圖體驗。

支援NVIDIA Canvas和Adobe Firefly等 AI 工具，實現高效率工作效能

跨設備無縫整合的創作新體驗

Galaxy Book4 系列透過 Samsung Studio 等創新軟體，實現跨設備無縫切換的智慧體驗。用戶可在 Samsung Galaxy 手機、平板和手提電腦間把作品自由移動﹑編輯，隨時繼續之前的創作內容，再無檔案同步或相容性的困擾。

用家更可將 Galaxy 手機一鍵變身「Phone as Webcam」高清網路攝影機，無需複雜設置即可隨時直播或視訊會議，相當便利實用。不再局限於只能使用手提電腦上的鏡頭，提高展示具有更高影像質素的可能性。

可將 Galaxy 手機一鍵變身「Phone as Webcam」高清網路攝影機

適合開會使用，靈活展視畫面

除此之外，Galaxy Book4 系列還提供 Multi Control 多設備互聯、Second Screen 輔助螢幕、Quick Share 無線分享等一體化功能。用戶可跨設備自由拖拉檔案素材，或將多個裝置整合成擴展畫面，大幅提升工作流程的靈活性和效率。

多重操控功能(Multi Control) 讓你可在不同Galaxy裝置上拖放或複製貼上文字、圖像和檔案，即時傳輸內容

與 Galaxy Buds 配對後，聲音會從一部裝置無縫傳輸到另一裝置。如果你在使用 Galaxy Book4 Ultra 時接到電話，Buds 會自動切換到手機，讓你不會錯過任何來電。通話完畢，你又可繼續在手提電腦上暢享清晰的 LE Audio 音樂體驗。

Galaxy Book4 系列產品賣點

旗艦機型Galaxy Book4 Ultra，採用全新 3K 觸控抗反射 AMOLED 螢幕，具備48-120Hz 可變更新率、16:10 長寬比和 500 尼特亮度，可呈現令人驚豔的電影級畫質體驗。

值得一提的是，這塊頂級螢幕還通過 TUV 護眼認證，在正常模式下可減少 70% 藍光，Dark Mode下更可減少高達 78% 藍光，徹底保護使用者雙眼健康。此外，它還首次採用Corning Gorilla Glass with DX 防眩材質，有效降低75%螢幕表面反射，提高50%對比度，令顯示效果更加細膩清晰。

顯示屏上的抗反射玻璃可減低擾人的反光和眩光，有助屏幕上的內容在不同的視角下，尤其是在明亮的光線條件下清晰可讀。

在影音娛樂和專業創作需求上，Galaxy Book4 Ultra 的 3K AMOLED 面板都表現出色,憑藉120% DCI-P3 超廣色域，以及 VESA Display HDR True Black 500 認證，可為專業創作者呈現最真實細膩的色彩視覺體驗。

Galaxy Book4 系列更首次將觸控螢幕功能覆蓋到Ultra 及Pro型號，不同用家也能體驗互動式觸控繪圖的創新體驗。

3K AMOLED 面板都表現出色,憑藉120% DCI-P3 超廣色域，以及 VESA Display HDR True Black 500 認證

全面升級觸控螢幕，Galaxy Book4 Ultra l Pro 360 l Pro 適用

高CP值之選

另外在電池續航力和儲存空間規格上，Galaxy Book4 系列也展現出優異的高性價比。以 Ultra 版本為例，最高可配置 2TB 大容量SSD 以及 64GB 記憶體，但其定價與上代產品相當，而性能價格領先同級別對手產品。

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