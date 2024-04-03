冷氣機清潔｜30.3°C破3月最熱紀錄！消委會教清潔冷氣機懶人包

冷氣機清潔｜才剛進入春夏，就已經感受到炎熱天氣，根據天文台的數據，更錄得最高氣溫 30.3°C，打破 1884 年有記錄以來的 3 月最熱紀錄，而且早前更預測最高溫度高達 31°C。在酷熱的日子，冷氣機也只好提早出場，為確保冷氣夠凍，洗冷氣就必不可少。



經過一季沒開冷氣，為了清走機內的黴菌，重新開機前都建議先洗一次冷氣機。消委會曾分享，找師傅清潔冷氣機時，有3件事要先注意：

1）影響收費因素

家用的冷氣機主要是窗口式或分體式冷氣機，清潔收費都不大相同，窗口式冷氣機通常會較分體式便宜。另外，匹數、地區、要否檢查及消毒機件等，都會影響清潔洗衣機的收費。

2）服務詳情

一般洗隔塵網都能用家自行處理，但找專業人士清潔，大多是想進行徹底清潔。因此，在清潔的過程，需要把機身拆下來，如家裡的空間不足，有機會要帶回洗機中心清洗。而分體式冷氣機的話，一般清潔只包括室內機組，如要清潔室外機組或要先向大廈申請搭棚，當然費用也會比較高。

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3）事前準備

由於拆機清潔有一定難度，如方法不當有機會令冷氣機損壞，因此不太建議用家自行拆機。如發現冷氣機有異常，應先找專業人士上門檢查，再確定是否需要送往維修中心或洗機中心清潔。

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自行日常保養方面，消委會建議每一個月就要清洗 1～2次冷氣機隔塵網。金屬片部分亦可用吸塵機或牙刷掃走灰塵，確保散熱位暢通，送風口沒有雜物阻擋，提高冷氣機的耐用度。使用時，溫度亦建議設定在 25.5°C，如想加快降溫，可以同時使用循環扇，減低冷氣機的負擔。

資料來源：消委會