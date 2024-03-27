HKT首間推50G PON高速寬頻技術，智能家居、搶飛、串流4K睇片必升｜最近香港電訊HKT宣佈正式引進全新50G PON（無源光纖網絡）技術，成為全港首間提供50G光纖寬頻服務的電訊商。突破性的技術將為個人和企業用戶帶來極致的高速網絡體驗，下載速度更高達50Gbps，遠超現有的網絡標準。



50G PON技術的優勢在於它能夠支援多裝置同時運作，並大幅降低網絡延遲（network latency）。再配合最新的Wi-Fi 7技術，用家無論是在家中還是辦公環境，都能暢享流暢的網絡應用體驗，例如觀看8K串流影片、傳輸和分享大型檔案、參與線上遊戲等。與現有的1000M光纖網絡相比，50G PON的平均延遲＝降低了27%（可以低至1.6ms延遲）。

HKT正式公布在港推出50G PON寬頻技術，速度比舊有的1000M更快之餘，latency更可低至1.6ms。

這技術在商業應用方面也有廣泛的潛力。隨著人工智能AI和雲端服務的普及，企業對網絡頻寬和低延遲的需求不斷增長。50G PON不單滿足企業在使用雲端服務、協作工具和AI應用時對網速的高要求。此外，在遠距教學、大型活動直播、AR/VR體驗等場景中，50G PON也能提供強大的技術支援。而且近年大家時興網上搶演唱會門券，如有一條超低延遲的寬頻網絡，大大提高成功搶飛機會。

實測兩台連接了同一個50G PON寬頻的電腦，同時利用Speedtest實測下，每台機都可以有高達20Gbps的下載速度。

在發布會中實測，50G PON寬頻同時連接2台電腦，以Speedtest實試網速之下，2台電腦的下載速度高達20000Mpbs，上載亦都高達13000Mbps，而ping時間亦只有1ms，非常厲害。而且在現場同時電視實試串流睇4K影片，利用舊技術配Wi-Fi 5的router，串流播片時非常窒，而利用50G PON加上Wi-Fi 5的router則可以非常流暢地播放影片。可見就算家庭用家，都值得考慮升級。

現場示範網上傳輸文件速度極快，30GB file只需要15s左右便下載完成。

HKT指透過創新的50G PON技術，能夠輕鬆地將現有的光纖網絡性能進一步提升。目前，HKT的10G光纖寬頻網絡已經覆蓋全港超過50000棟住宅和8000棟商業大廈，服務範圍十分廣泛。用家可以直接上官網查詢自己的大廈能否對應網絡升級。