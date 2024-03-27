Apple 公布 WWDC 2024 全球開發者大會將在香港時間6 月 11 日凌晨舉行，上年 Vision Pro 在 WWDC 驚喜現身，令更多果迷期待 WWDC 2024 將會公布更多硬件新品，以及 visionOS 2，更有Apple 高層在X上劇透重大發表，外媒亦開始預測將有什麼內容登場。



iOS 18 專攻 AI 人工智能

WWDC 2024 最重要的內容必數 iOS 18，傳聞將會是有史以來最大型的 iOS 更新，包括專門針對 AI 的功能，包括在 Siri、Pages、Numbers 和 Keynote 加入生成式 AI。同時傳出現時可以使用 iOS 17 的 iPhone 型號，都能更新 iOS 18。

Apple 全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak 亦在 X 上發享 WWDC 2024 活動，並用「Absolutely Incredible」來形容今次的發布會，細心的果迷應該都能發現，Greg Joswiak 預告了發布會的焦點將落在 A.I 人工智能上。

+ 7

iPadOS 18﹑macOS 15﹑watchOS 11

其他的 OS 系統都將在 WWDC 2024 中登場，而 watchOS 11 預計將會推出更多健康與健身功能，當中亦包括 AI 在這方面的應用，提升 Apple Watch 健身數據的分析。

visionOS 2

Vision Pro 推出後即受到大量果迷關注，預計將在 WWDC 2024 公布 visionOS 2。傳聞 Apple 將為 Vision Pro 開發新的應用程式，以及開放第三方為其製作的 App。

三款 Mac 登場



Mac Pro

近年 Mac Pro 都是在 WWDC 上發布，今年應該也不例外。預期在 WWDC 2024 上將會看到配備 M3 Ultra 的 Mac Pro。

M3 MacBook Air 15吋 開箱評測

M2 MacBook Air、M3 MacBook Air、M3 MacBook Pro規格對比對比👇

Mac Studio

隨 Mac Pro 升級配備 M3 Ultra，Mac Studio 或將如法炮製，推出 M3 Ultra﹑M3 Max 版本。

iMac

現時已有 M3 的 24" iMac，而傳聞已久的 27"﹑32" iMac 在上年秋季發布會沒有出現，彭博社的 Mark Gurman 曾報導，Apple 正開發大尺寸的 iMac，並預計在 2024~2025 年推出，如傳聞屬實即有機會在 WWDC 2024 連同其他 Mac 機推出。

資料來源：9To5Mac