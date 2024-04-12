韓國T-Money／WOWPASS交通卡教學｜疫情後旅遊解禁已有好一段時間，港人們早已開始密密飛；而韓國是港人熱愛旅遊地點之一，《香港01》科技玩物頻道記者就在韓國首爾實測韓國八達通「T-Money」以及自助貨幣兌換卡「wow pass」的購買及使用方法，以便大家自己去韓國玩時作參考。



韓國八達通T-Money購買及使用教學

韓國八達通「T-Money」在首爾的火車站以及各「CU」便利店都有出售，卡價本身需要，購買後再增值便馬上可以使用。如果你在仁川機場落地的話，過完海關到達入境大堂後就有韓國便利店「CU」，還很貼心地以英語貼出告示「此處有T-Money」購買，相信是早已做慣遊客生意。

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按圖放大記者在仁川機場便利店購入韓國八達通過程：



另外在仁川機場的火車站閘口前亦有自助T-Money機出售，價錢較貴要5000韓元，不過就是Line公仔的特別版，如果喜歡Line的幾隻吉祥物可以考慮入手。和在便利店購開卡一樣，剛開卡時裡面沒有儲值額無法使用，要在旁邊的增值機增值後才能使用。

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韓國火車站T-Money增值機使用教學：



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值得一提是T-Money有個特別之處是可以退款：當旅客離開首爾前，可以在任意火車站或CU便利店進行取款（refund），取回存在卡內的金額；不過開卡本身的費用（4000或5000韓元）無法退回，以及每次取款都需要收取500韓元的手續費。

記者也實地測試了T-Money的取款手續，在任意CU便利店即可進行；記者不懂韓文，都是拿著卡和店員講「refund」，幸好店員聽得懂。順便提提仁川機場禁區內的免稅店、禮品店都不收T-Money，過完海關之後T-Money基本上只能在便利店買東西。

韓國自助外幣兌換服務WOWPASS使用教學：

除了T-Money外一併介紹下韓國的自助外幣兌換服務典八達通二合一神卡「WOWPASS」。只要開通WOWPASS之後，便可以在韓國境內的WOWPASS機台處直接以外幣現金兌換成韓元，而且匯率還非常好，比香港一般找換店甚至銀行還要好。

WOWPASS另一特徵是一卡兩用，同一張卡內亦包括了韓國八達通T-Money。只是要注意WOWPASS外幣兌換和T-Money是各自獨立，不能直接經WOWPASS充值T-Money；在用WOWPASS換了韓元之後，需要再在WOWPASS機台處提取韓元現金，再在便利店或火車站增值T-Money。

記者在首爾時WOWPASS匯率為166.87，和本地銀行幾乎相同；而最近韓元稍為下跌至1兌174左右，WOWPASS應該也會比照調匯率。

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按圖放大WOWPASS開卡及使用外幣直接兌換韓元現金教學：

