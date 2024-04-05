豐澤開倉特賣場 2024年4月現場直擊｜今年2024年豐澤開倉特賣場首場又來了，今主打MacBook Air、小米手機、Samsung手機及平板，加上不同的家電，相信更有不同的手提電腦等優惠劈價。今次包括陳列品、整修品或退換品等，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



荃灣豐澤特賣場每年都會有數次舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。如iPhone、iPad及Macbook等都是搶手貨。今次除了有以往「常客」：MacBook、手機及家電外，還公布了小米、三星及Sony等產品劈價出售。

今年豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦，亦有不少Dyson等家電產品劈價。

今次2024年4月的豐澤特賣場由4月5日起一連10日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。

豐澤開倉特賣場 4月主打產品。

今次有不少注目產品清貨：（點下圖放大）

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（事前登記已完結，仍未知往後有沒有即日walkin）

以下精選值得快搶產品👇👇

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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、手提電腦類別

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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 23

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 8

+ 6

📺家電及美容類別

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其他類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2024 4月詳情



日期：4月5日～4月14日

舉行時間：早上11:30～晚上8:00

每日購物時間名額： 1,350 個 (每位會員可攜同一位朋友到埸)

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

