跑鞋3D足測機｜GigaSports太古城中心分店近日率先引進了HOKA Safesize 3D足測機，為運動愛好者有選購時有更準確的選購運動鞋的體驗。



HOKA Safesize 3D足測機首次進駐香港運動零售店，跑者只需踏上測足機並選擇運動偏好和習慣，即可免費獲得專業的足型分析結果，包括腳長、寬度、足弓高低等重要資訊。這對於選購合適的運動鞋和襪子非常有幫助，可以有效避免運動傷害並提升運動表現。完成足測體驗後，只需follow官方IG專頁，更可獲贈HOKA精美毛巾一條。數量有限，送完即止。

此外，活動期間於店內以EPS購物，購買2件商品淨值滿HK$950，即可減HK$50。若購買兩件指定產品滿$1,300，更可獲贈le coq sportif索繩購物袋。優惠數量有限，額滿即止，記得把握機會！

HOKA Safesize 3D足測機將在以下日期輪流於各大GigaSports分店舉行：



4月1至14日 - 太古城中心分店

4月17至23日 - 又一城分店

4月28至5月4日 - 圓方分店

體驗時間有限，有興趣的跑者可因應日期時間到不同分店，享受全新的運動購物體驗。