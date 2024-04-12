平價藍牙耳機，5款$400以下運動、降噪、骨傳導、防水高性價比耳機推介｜近來耳機愈鬥愈平，二百幾三百蚊就可以買到一對質素不俗的耳機，包括運動、降噪，甚至骨傳導等耳機都可以買得到，而且近年二三百元的耳機質素相當不錯，絕對比得上很多大牌子千元耳機，今次就介紹5款質素不錯，由百多元至三百多元的無線耳機。



很多百多元的無線耳機質素相當不錯。

CMF Buds Pro



CMF Buds Pro透過出色的45 dB混合式主動降噪技術，讓用家可盡情享受寧靜的音樂世界。搭載先進的Clear Voice技術，配合6個高清麥克風，即使在嘈雜的環境中通話，也能確保語音清晰無比。這款耳機還採用了動態低音增強驅動器，振膜由液晶聚合物和聚氨酯製成，結合Ultra Bass實時音頻演算法，帶來精準有力的低頻表現。經過專門調校的後腔排氣口設計，中低頻更豐富，高頻更清脆。

CMF Buds Pro

電池續航方面同樣出色，單次充電即可享受長達11小時的音樂播放，搭配充電盒更可延長至39小時。快充10分鐘即可使用5小時。透過Nothing X 應用程式，你可以自訂按鈕功能、切換降噪模式，利用均衡器打造個人化聆聽體驗，低延遲模式讓你盡情暢玩手機遊戲。

售價：$399

Sudio A1 Pro



Sudio A1 Pro是日常聆聽的絕佳夥伴，以簡約設計和高性價比深受年輕一族喜愛。今年春季，兩款熱門新色－綠松石和櫻花粉驚艷亮相！綠松石色靈感源自十二月誕生石，象徵蔚藍大海和廣闊天空，寓意成功和勝利，為音樂注入生命力。櫻花粉色則充滿活力，散發溫柔和諧的氣息。

A1 Pro採用入耳式設計，搭載主動降噪功能，有效隔絕環境噪音，不論走在街頭還是靜享家中時光，都能提供沉浸式聆聽體驗。均勻渾厚的低音和細膩觸感，可盡情享受無縫音質。

除了綠松石和櫻花粉，A1 Pro還提供幻雨紫、奶茶色、經典黑和純淨白等多達6種顏色選擇，無論何種穿搭風格，都能完美襯托。

售價：$399

Jeep JP-EC002



Jeep最新推出的JP-EC002無線藍牙耳機，採用創新的骨傳導設計，開放式佩戴不隔絕外界聲音，不侵入耳道、不堵塞耳朵，讓你在享受音樂的同時也能留意周遭環境，非常適合運動時使用。

Jeep JP-EC002

這款耳機搭載全新的Bluetooth 5.3晶片，連接更穩定不斷音，傳輸速度更快。高靈敏度麥克風讓通話聲音更清晰流暢。獨特的複合金屬振膜設計，帶來渾厚飽滿的重低音效果，營造出震撼人心的音質體驗。

JP-EC002擁有IPX6級防水防塵性能，可以承受淋水、潑水，運動出汗也不用擔心。磁吸式充電設計和鍍膜工藝，為你的運動保駕護航。人體工學設計能穩固地掛在耳朵上，跑跳都不易掉落。電池續航方面也有顯著升級，一次充電最長可連續使用15小時，滿足你一整天使用無憂。超輕的33g機身讓你幾乎感覺不到它的存在，佩戴更加舒適自在。

採用全新的波束成形定向聲音傳輸技術，有效避免聲音外漏，維護你的隱私。完美平衡運動便利性和音質表現，是一款不容錯過的運動耳機之選。

售價：$168

Jeep JP-EC006



Jeep推出了全新的真無線藍牙耳機JP EC006，主打戶外運動和高品質音訊體驗。這款耳機採用了最新的藍牙5.3技術，傳輸速度更快、連接更穩定，且相容性更好。JP EC006最大的特色在於輕量化和穩固性的完美平衡。

單只耳機僅重33克，比市面上絕大多數同類產品都要輕盈。同時Jeep優化了耳機的重心分佈，大幅提升了耳機的穩固性，無論是跑步、騎行還是其他運動，都不用擔心耳機晃動或脫落。音質方面，JP EC006搭載了全新的360°全景聲場技術，結合ACC音訊解碼和數位音效增強，以及音頻分割演算法，帶來豐富飽滿、有臨場感的聆聽體驗。耳機透過"開放式"的設計引入外界聲音，在享受音樂的同時還能兼顧周遭環境，戶外運動也更安全。

此外，JP EC006還具備IPX6級防塵防水，可以應對汗水和輕度雨淋。15小時長續航能滿足日常使用需求。而"無孔"的機身設計則有效避免了音訊洩露，保護用戶隱私。

售價：$198

Jeep JPS-EW003



Jeep 最新JPS EW003 真無線藍牙耳機，主打高品質音訊、智慧功能和超長續航，同時兼顧佩戴的舒適度。音質方面，JPS EW003 採用了獨立的高音、中音、低音三頻單元，再加上金屬振膜，能夠呈現出豐富、有層次的聲音細節。藍牙5.3連接速度快、穩定性高，搭配AAC高解析度音訊編碼，基本實現了有線的聽感。通話中則透過 DSP 技術降噪，配合雙麥克風拾音，讓通話更清晰。

JPS EW003 的另一大亮點是智慧操作。它採用了雙主機設計，左右耳機都可以單獨使用。而且在首次配對成功後，之後戴上耳機就能自動連接，非常方便。此外還支援常見的多功能按鍵操作，包括接聽電話、切歌、喚醒語音助手等。IPX5級防水能應對汗水和飛濺，運動時也無需擔心。電池續航方面，單次可達5-6小時，搭配充電盒則可延長至13小時，足以應對日常所需。遊戲模式下，JPS EW003能提供沉浸式的環繞音效，搭配低延遲的音訊傳輸，聲畫同步，让你在遊戲中如臨其境、所向披靡。

JPS EW003 擁有優秀的通話降噪表現。它運用了波束成形技術，能智慧識別和消除通話時的背景噪音，讓通話另一方能夠清晰地聽到你的聲音。無論是在嘈雜的環境，還是戶外騎行時通話，都能帶來更好的體驗。耳機採用30mAh電池，充電盒為230mAh，充電1小時可使用4小時左右。

售價：$128