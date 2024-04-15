十大人氣風扇推薦2024｜循環扇更有效降溫慳電？放一位置超涼爽

夏日十大人氣風扇推薦2024｜近日開始變得炎熱潮濕，很多時候都「未出門先流汗」，就算在家亦容易大汗𢱕細汗，悶熱感令人十分難受！想輕鬆擁有涼快夏日又不捨得天天開冷氣？小編亦精挑細選出10款熱賣的風扇排行榜，當中更有多款近期人氣滿滿的循環扇，據說更涼爽省電，不用冷氣也能涼透心，即到下文看看入手吧！



循環風扇更高效調節室溫？放這位置即時快速涼快

外型上雖說循環扇與電風扇比較相似，但事實上扇葉設計及功效都大有不同！一般風扇對人吹以達至直接快速降溫的效果，長時間使用有機會加快皮膚水分蒸發及吹至頭暈；而循環風扇是以吹出螺旋柱狀的強力風為主，目的把風送得更遠和更集中，製造出空氣對流，高效平均地調節室內溫度，帶來絲絲自然舒適的夏日涼風，大大減低感冒鼻敏感的機會！

而將循環扇向著大開的窗及大門外吹，更能迅速排出室內熱氣，即時降溫；或背對空調出風口放，便能使冷氣快速送到家中每個角落，極快速涼快同時超省電！

十大人氣大推風扇推薦

夏日人氣風扇推薦2024｜1. 日本Yohome 4D全方位淨化直流循環風扇 (座枱款)

日本Yohome 4D全方位淨化直流循環風扇 (座枱款)

主打4D全方位自動搖頭，比起左右搖擺更能達到「零死角」吹風，強力穩定風力360°促進空氣循環，12檔風速配合3種吹風模式，再加入等離子淨化空氣，全程輕音運行，只需3分鐘清爽舒適自在！座枱款較適合放房間及床邊，大面積的客廳風力有機會未能顧及到。

日本Yohome 4D全方位淨化直流循環風扇 (座枱款)

限時優惠價：$368（15/4 - 30/4 原價：$569）

夏日人氣風扇推薦2024｜2. 日本Yohome 4D全方位淨化直流伸縮循環風扇(高用款)

日本Yohome 4D全方位淨化直流伸縮循環風扇(高用款)

同樣擁有4D全方位可調速自動搖頭、遠距離強大風力及等離子空氣淨化模式，高用款更設有6檔高度任意調節，能根據不同場景切換送風，風力舒適直接吹都不怕感冒/頭痛，現時限時優惠更減至接近半價，無論顏值及性價比都非常出眾！

日本Yohome 4D全方位淨化直流伸縮循環風扇(高用款)

限時優惠價：$468（15/4 - 30/4 原價：$699）

夏日人氣風扇推薦2024｜3. HOME@dd® 無線摺疊搖頭智能遙控循環扇 (檯壁兩用) 白色/藍色

HOME@dd® 無線摺疊搖頭智能遙控循環扇 (檯壁兩用) 白色/藍色

含座檯、壁掛及便攜三種用法，無線設計在操作上更靈活方便，隨意切換3段風速加強空氣對流循環，告別家中煮飯、上洗手間或睡覺時的悶熱感，連冷氣都不用開！底部更貼心加入防滑墊，面對春夏潮濕都不怕風扇滑落，安全穩固。但電池容量4000mAh只能運作約3.5-11小時，電池續航力中規中矩。

HOME@dd® 無線摺疊搖頭智能遙控循環扇 (檯壁兩用) 白色/藍色

限時優惠價：$218（原價：$399）

夏日人氣風扇推薦2024｜4. Turbo Italy 9寸超強力風3D循環風扇

Turbo Italy 9寸超強力風3D循環風扇

左右及上下自動3D擺動送出強力螺旋風，比起市面只左右轉動的風力更集中，有效均勻降溫及送風角度更為廣闊，且備輕觸式控制面板及遙控器輕鬆控制，同時含電子顯示室內溫度，溫度變化一目了然！運作時難免有丁點噪音，但還在可接受範圍內。

Turbo Italy 9寸超強力風3D循環風扇

限時優惠價：$329（原價：$798）

夏日人氣風扇推薦2024｜5. LOHAS - QT5 無葉靜音渦輪風扇

LOHAS - QT5 無葉靜音渦輪風扇

主打無扇葉設計，更安全適合有小孩及寵物的家居，同時採用渦輪增壓技術，風量較普通風扇倍增７倍，且風速達8米長，確保家中角落都能均勻受風。而由於沒有扇葉切割空氣，風力更貼近安靜自然，亦大大解決清潔困難的問題，但相對上價錢會貴一點。

LOHAS - QT5 無葉靜音渦輪風扇

限時優惠價：$588（原價：$1,198）

夏日人氣風扇推薦2024｜6. 伊瑪牌 6吋 USB 充電 LED燈 迷你型格扇

伊瑪牌 6吋 USB 充電 LED燈 迷你型格扇

設計輕巧方便收藏及使用，具3段風速、獨立操作LED夜燈及輕觸式操作360度轉動，無論在家居或外出都非常便利。續航力可達3.5小時，適宜家中煮飯、睡前或外出短暫使用。

伊瑪牌 6吋 USB 充電 LED燈 迷你型格扇

限時優惠價：$228（原價：$249）

夏日人氣風扇推薦2024｜7. 伊瑪牌 『極速』Turbo Jet 遙控DC電機座地扇

伊瑪牌 『極速』Turbo Jet 遙控DC電機座地扇

以特色引擎為外觀設計，同時採用純銅耐用強化DC電機，顏值及耐用度滿分！設有6段風速自由調校，風力特大能快速解溫，備有左右自動搖擺，若想把風力更均勻傳達家中，需時刻人手調校上下風向。

伊瑪牌 『極速』Turbo Jet 遙控DC電機座地扇

限時優惠價：$699

夏日人氣風扇推薦2024｜8. 伊瑪牌 『藍光』45吋 電子式直立扇(連遙控)

伊瑪牌 『藍光』45吋 電子式直立扇(連遙控)

雅緻纖巧設計更能靈活放在家中不同位置，且備有超強摩打及溫度感應自動控制功能 ，加強風力輸出，同時根據溫度變化而作出即時調節，但清潔較為費神一點。當中亦設有負離子發放功能，能加強去除空氣的雜質及塵埃，保持潔淨乾爽！

伊瑪牌 『藍光』45吋 電子式直立扇(連遙控)

限時優惠價：$628（原價：$739）

夏日人氣風扇推薦2024｜9. Turbo Italy 超薄多功能DC冷風機

Turbo Italy 超薄多功能DC冷風機

以三重製冷（水、冰粒及冰盒）設計能更高效為家居降溫，備有24級風力選擇，風力輸出強勁，清涼效果絕對媲美冷氣機。同時採用DC馬達，配合24W低用電量，更慳電、更環保，且超靜無噪音，雖說價錢比一般風扇貴，但綜合來說性價比十分高！

Turbo Italy 超薄多功能DC冷風機

限時優惠價：$1,198（原價：$1,298）

夏日人氣風扇推薦2024｜10. 法國名家 18吋 金屬強力扇

法國名家 18吋 金屬強力扇

採用特強純銅電機及全金屬設計，使用時更堅固穩定，同時風力強勁 ，配合3段風速調較及可調校俯仰角度至120度，帶給家居全新清涼感！體積較大及重，不易搬運，適易固定放在面積較大的客廳。

法國名家 18吋 金屬強力扇

限時優惠價：$358（原價：$399）

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