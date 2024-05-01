去不同地方旅行帶的行李很多時都大同小異，因此會忽略了某些地方的出入境要求，本來可以帶上機的，卻最後帶不走要留在機場。早前，小紅書一名內地女網民分享，在日本機場出境時，迫於無奈要把直髮夾丟掉。



內地網民在小紅書上分享，早前由中國到日本旅行，先後去了大阪和東京。首先在中國帶 GHD 直髮夾上機到大阪，並且在大阪再帶到東京。可是由東京出境時，不論是寄艙，還是放在手提行李，機場都不允許把 GHD 直髮夾帶上飛機，而且也不能郵寄回國，因此無奈只好把兩千多元的直髮夾扔在機場。

根據日本在 2019 年修訂的指引，如果直髮夾的鋰電池不能分開取出的話，不是寄艙，或手提行李也不能攜帶。如果是可以把鋰電池取出，即要把電池放在手提行李內。

5大科技產品上機限制

不只是入境日本，全國多個國家對鋰電池上飛機都有較嚴格的要求，就算可以把電池拆開，也有一定的容量上限，不是所有電池都能上飛機。首先，鋰電池不能寄艙，必需要隨身上機。根據各間航空公司規定，行動電源必須要在 160Wh 或以下，換算較常用的單位即約 20000mAh。

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手機／手提電腦／平板電腦

部分手機、手提電腦、平板電腦都是使用鋰電池，但由於不能輕易拆除電池，因此只要關閉電源也能放入行李箱寄艙。可是，這類科技產品的單價較高，寄艙存在一定的損壞、失竊風險，建議最好一併帶上機。