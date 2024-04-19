ASUS Zenbook DUO雙螢幕手提電腦評測：功能強大、雙mon妙用無窮 ｜早前於CES 2024期間公開，以「NDS式」摺合雙螢幕的獨特設計贏得不少關注的手提電腦ASUS Zenbook DUO正式抵港；《香港01》科技玩物頻道為大家搶先進行開箱及評測報導。



ASUS Zenbook DUO開箱評測：機身具工藝感

記者對ASUS Zenbook DUO的第一印象是非常有工藝感：工工整整的長方形，富有金屬感的磨砂外殼，加以簡潔的設計；低調不浮誇，但是又給能給人一種「職人」般的實淨厚重感覺，不像一般的手提電腦往往感覺有點「膠」。未必對所有人的口味，但記者個人十分喜歡。特別想表揚是它的touchpad觸感非常舒適，是記者用過手感最好的一款。

ASUS Zenbook DUO

好摸到有點愛不惜手的touchpad。

當然「厚重感」只是指其外觀給人的印象，實際Zenbook DUO一點都不重，機身重量僅為1.35KG；未必是市面上最輕的手提電腦，但以其提供的規格和功能而言已是相當輕身。

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雙螢幕+觸控+筆變出無限玩法

ASUS Zenbook DUO最大特色就是其雙螢幕設計：它是一個可打開和摺合的連體螢幕，有些像當年任天堂的手提遊戲機「NDS」的感覺；鍵盤以磁吸的方式固定在下屏幕，將鍵盤拆下來後就會變成大大的雙屏了。

ASUS Zenbook DUO的無線鍵盤以藍牙連接本體，並且會在吸附於本體上時自動充電，不會擔心鍵盤的充電問題。

單一螢幕的尺寸為14吋，以手提電腦來說是標準大小，不過也可能會有人嫌不夠大；但將其雙螢幕完全展開攤平的話就實質等如有19.8吋的顯示空間，已等如一個辦公室電腦螢幕的大小。

Zenbook DUO上下兩個螢幕都支援觸控，當然可以用手指操作，不過用手就會難以避免會留下手指印，因此還是用觸控筆會比較好。而既然又有觸控又有筆，當然可以用Zenbook DUO進行平面設計、電腦繪圖等工作；記者自己試用ASUS Pen 2.0來操作，發現不論是開啟、關閉、選取檔案，又或是移動視窗等都十分順暢，操作方便順手和滑鼠所差無幾。

但也順便提提Zenbook DUO的16:10 OLED螢幕解像度高達3K（2880 x 1800），在3K解像度之下界面和字體都會顯得很細小，雖然OLED螢幕本身銳利度很高即使字小也很得很清楚，但字太細隻始終不是人人習慣；記者個人會將解像度調低至2560 x 1440，然後顯示比例（scale）調成150%，才看得比較舒服。

最高解像度下字體真是超細，要放大一點才舒服。

打直雙mon做嘢勁方便

ASUS Zenbook DUO的雙螢幕有多個顯示模式，可以像NDS般平放在桌上，也可以完全展開放平，當成一個近20吋的活動螢幕；又或將展開的螢幕棟起來，當成雙螢幕顯示。

如果像是記者一樣是文字工作者或內容創作，打直雙螢幕就十分方便了：可以將一邊螢幕用來打字，另一邊螢幕用來查找資料、製作圖表、覆Ｗhatsapp、email等等。對於要打code的programmer也言應該也很方便，可以一邊打code，另一邊展示要用的資料。

打直雙mon做嘢非常方便。

如果是平面設計或繪圖，則可以將鍵盤拆出來使用「NDS式」雙螢幕顯示，下半放平的螢幕用來畫圖，上面用來查資料、找素材或整理檔圖等，應該是非常方便。

記者不會畫畫，但單是拿起筆隨便玩玩已覺得很方便了。

Zenbook DUO的雙屏還有一個「分享模式」，可以在兩個ｍon「對頭」同步顯示相同畫面；用途是雙方面對面對座時但想看同一個螢幕時，就不用再「打側個mon」自己又擰側個人來睇，而是攤平Zenbook DUO再使用分享模式，各自看面面的螢幕即可。

分享模式

Zenbook DUO的螢幕內建動作感應器，用家可以像iPad一樣將整個螢幕拿起來晃一下，就能改變橫身或直身顯示；也可以透過浮動選單選擇顯示模式，相當便捷。

但當記者想將Zenbook DUO的屏幕棟起來使用時，卻沒有找到類似底座之類的東西；原來是機身早設有已有摺合式的支架，將機背的支架展開後便可以支撐起機身，不論橫放直放都能承接，相當方便。

ASUS Zenbook DUO

ASUS Zenbook DUO

浮動選單、視窗整理功能齊全極方便

既然這部電腦的最大特點是其螢幕，和顯示相關的設定自然也是十分全面；ASUS Zenbook DUO設有浮動控制台，可一站式調整光暗、顯示模式等；配合（應該是windows內建的）拉動視窗來整理視窗格式的功能，用家可以在這兩個屏幕上砌出符合自己使用習慣的「布陣」，大大提高生產力。

強勁多媒體工作站 超強續航力唔怕無電

ASUS Zenbook DUO不單有獨特的雙螢幕設計，硬件規格也十分強大，尤其是CPU、RAM和VRAM：ASUS Zenbook DUO設有1TB和更高階的2TB版本，分別使用Intel Core Ultra 7 155H或Ultra 9 185H處理器，兩個版本都有32GB LPDDR5X記憶體及16GB的VRAM，強大的硬件規格令其錄片、剪片、Ren片及繪圖功能都十分出色。

運算力、續航力和傳輸能力都強勁，Zenbook DUO十分合適從事內容創作的人使用。

同時Zenbook DUO的電池壽命也很出眾；它配備重新設計的75Whr特大電池，可提供13小時以上的電池續航力；它也支援PD快充及USB-C Easy Charge功能，49分鐘即可以充電至60%。機身也設有Thunderbolt 4、USB-A及HDMI連接埠，兼具高速資料傳輸能力，有需要的話也可再接駁螢幕。

煲劇睇片一樣爽

或者並不是它最主要的用途，但是Zenbook DUO用來睇片、睇戲效果也相優秀。它配備16:10 3K（2880 x 1800）120Hz OLED螢幕，支援HDR，螢幕的銳利度出色、色彩飽滿，即使螢幕並不大但視覺效果仍然十分良好，睇劇、睇電影都爽。也因為螢幕效果出色的關係，從事平面設計、立體美術或是創意、廣告等行業的人可以用它來更好地展示自己的作品。

也提提Zenbook DUO內置的揚聲器有Dolby Atmos / Harman Kardon認證，以內置喇叭而言表現十分出眾，記者自己感覺效果比普通的桌上小型喇叭還要好，用來睇Netflix都好過癮。

總結：強大的多媒體工作站

一般講剪片、畫圖總是會先想起ＭacBook和iPad，而ASUS Zenbook DUO的出現，可說是提供了蘋果以外的有力多媒體工作機選擇；雖然它的定價較高，但考慮到雙螢幕實質等同近20吋的大mon，加上有觸控可以繪圖，實際可視為MacBook Pro和iPad的二合一，這樣比較的話其實Zenbook DUO也不算太貴。

