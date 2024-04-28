專訪Ace Fortune領財智庫首席交易員小風：AI交易就如開鋪做生意｜香港的經濟環境在過去十多二十年經歷過多次重大轉變，由早年全民炒股，到近年網店興起再到現時AI科技急速發展，可謂瞬息萬變。到今時今日，AI科技已可和投資、股市交易合二為一，成為全新的商機；《香港01》科技玩物頻道邀請到AI交易專家、「Ace Fortune」領財智庫研究中心首席交易員「小風」進行一場專訪，了解她如何由一個創業人、經營實體業務多年後，轉型為現時靠AI交易賺取豐厚收入。



年輕創業做老闆：想試吓多啲唔同嘢

初見小風，她給記者的第一印像是一個活潑開朗、平易近人的女生，樂於跟人分享她認識的事物；不像一般人印象中的股票分析師或專業投資者般給人會擺架子的感覺。訪問也在輕鬆的氣氛中進行，像是新朋友互相認識後寫意聊天，聽小風分享她的職場和創業經歷。

平易近人，不擺架子的小風。（Ace Fortune）

現在已經是全美投資比賽中獲得前列名次的精英投資者小風，原來一直都有一顆創業的心。問到她以往的工作經驗，小風就大方分享她的創業歷程：「以前我和人合伙攪了一盤生意；主要籌辦製作木工、飾物或小禮物的手作workshop，提供給其他公司作為team building活動又或是商場活動等等。」

「當時的生意以我們僅得數人的小團隊而言算是不錯，但相對地也沒能有什麼突破，業務模式亦很固定。於是在經營了五六年之後就有北上發展的打算；畢竟內地市場大，做好開頭後就可以靠『加盟』形式將自己的品牌發展開去，於是就在內地租了個地方設立了工房。只是在內地營商也有其困難，加上兩地文化差異之下，手工藝品生意並不容易發展；於是在2019年左右就又有了轉型的念頭，想向餐飲方面發展。」

小風的工作坊曾在2017年獲得香港智營設計大賞，也有知名藝人參與過/進行過訪問；她雖謙稱是小團隊生意但其實都是有聲有色。（Ace Fortune）

北上開鋪卻不幸遇上疫情 最終離場輸上百萬

轉型的方向是「fatlab」，記者對這方面沒有認識，小風為記者娓娓道來：「fatlab可以理解為cafe和工房的合體，一半地方是擺有3D打印、鐳射切割等設備的工房，用家可以DIY進行各種手作創作；另一半地方則是cafe提供餐飲。想玩手作仔的人可以邊嘆食物邊盡情利用工房的設備和導師玩手作，不玩的人也可以在cafe吃東西看人玩。」

「在香港受限於地方和牌照等問題很難做到類似的經營模式；就想著可以在內地試試。當時大概是2019年末，我們將原本已有的工作坊進行裝修擴建增設cafe；但沒想到的是一裝修好、開始試業不久後就發生疫情了。」聽到這裡，記者也忍不住「嗚呀」一聲。

2019年時小風的深圳Worshop舉行team building活動的情景，沒有人能想接下來就有一場世紀疫情。（Ace Fortune）

「一開始大家都想最多就是像當年SARS一樣，一段時間後就會回復正常，誰想得到封城一封就是三年。無法做生意之下，疫情開始後半年左右決定止蝕離場；算上裝修費用以及人工、鋪租等所有成本，虧損足有100萬港元。」

疫情沒人能猜到，小風的說法是「可能這就是命中注定」；不過在半年內決定止蝕離場，也充份體現了小風的商業智慧，如果一直捨不得離場的話，最後大概只會變成白交兩三年鋪租和人工，輸得更多。

痛定思痛 轉換跑道學投資成星級trader

而這次痛到入心的經歷也令到小風開始想轉換跑道、學投資和交易：「也因為有了這樣一個花了幾個月裝修好鋪頭，結果連開業的機會都沒有就要全部拆掉交吉的經歷，就令到我不太想再經營實體商店了。至於為何會想到學交易，很大程度是受我的合伙人影響。」

「他的年資比我大，財務方面也較自由，攪生意之外也很專注炒股。見他炒得多，自己也想跟著嘗試一下，就索性從工作坊退股，換了一小筆錢作為最初的投資本金。後來在因緣際會遇到了教我炒股的師父，學習如何睇圖表、炒指數，逐步累積交易經驗。」

交易圖表範例。（Ace Fortune）

除了該位師父之外，小風也在另一個地方得到重大的啟蒙。「有一本投資書籍叫《超級績效》系列，你可能有看過，書店經常都將它放在顯眼的位置。這本書的作者Mark Minervini是我偶像，他形容股票交易其實也是一門生意，有買貨、存貨、賣貨等階段，需要像是鋪頭一般來經營，對我有很大啟發。」

《超級績效》

至於小風為何會去參加投資比賽，同樣是因為受到Mark Minervini的影響。Mark Minervini是90年代全美投資大賽的冠軍人馬，他亦經常建議想學習trading的人去參加比賽，小風也就試著參加。2021年第一次參賽時獲得第21名，已是相當不錯的名次；到2022繼續參賽，在美股大熊市之下同時看中港股回軟，Put了港股之下達到47%回報，最後排名第6，已是全球頂尖級數。2023年再度參賽，在兩個組別的賽事中分別做出高達144%和117%的年回報率，也就是本金在一年內翻了一倍以上。

什麼是AI投資、AI自動交易

訪問來到這裡，知道了小風是如何學會trading，但仍未知道trading如何和AI拉上關系。小風繼續分享：「Ace Fortune最初主要從事開發智能指標，以電腦分析市場走勢、成交等數據後，提供資訊予專業投資者進行交易。而碰巧我在開始做trading不久後開了一個YouTube頻道，分享自己對股票以及這些指標、選股器的分析和心得，所幸反應不錯；Ace Fortune也就經由YouTube認識了我，認為我可以作為它對外的窗口，讓一般投資者也可嘗試認識和運用指標、選股器等技術，於是我就加入了Ace Fortune。」

Ace Fortune領財智庫研究中心

而智能交易沒有在「電腦分析」階段就停下來，而是進一步發展到現時的自動交易，亦即AI投資。記者也請小風為大家介紹一下AI投資實際是如何運作：「最初我們只有選股器，後來我們再開發了自動交易機械人和選股器配合。交易機械人會跟據我們收集數據製作的指標自動進行交易，用戶只需要選擇交易策略及設定參數即可。」

「你可以將不同交易策略視為『變型金剛』般的機械人，有的機械人較為進取主動；也有較的為保守，就像是穿了盔甲一樣。用戶在操作時可以選擇要穿幾多層盔甲，穿越多層就越安全，但相對地回報率也自然較低。進取型的機械人會進行高密度交易，在正常沒有股市『黑天鵝』的情況下，甚至能夠去到數百％利潤『刀仔割大樹』；而保守型的機械人則能較穩定獲利，適合有一定本金、追求穩定回報的用戶，視乎操作由每個月幾%到20、30%都有學員做到。」

Ace Fortune的學員表現出眾，甚至有複數人能在3個月取得超過100%回報率。（Ace Fortune）

AI投資的「瑞士山區肺」迷思

先別說賺最多錢的例子，其實每個月幾%的回報率已經十分誇張；看到這裡，相信不少讀者都和記者有相同的疑問：既然AI投資如此好賺，為何還要和其他人分享賺錢秘笈呢？是否有如「瑞士山區肺」般，自己賺夠了，都想幫其他人賺吓？小風表示其實早有人問過類似的問題，她和她的學員也有答案。

首先這是一種匠人精神：「我們的AI CAD自動交易系統是花了很多心血，分析數據、行情和過往表現後調整而成；都花那麼多心機做出來了，自然想會讓更多人接觸它、使用它。」倒也不難理解，就像記者自己用心寫了一份報導後，也會希望更多人能讀到。

Ace Fortune會安排課程，讓學員學習交易的基本知識及AI交易機械人的操作方法。（Ace Fortune）

然後小風再介紹AI自動交易的實際操作：原來並不是買了個AI程式回來它就會自動幫你賺錢，它只是一個代替用家的手腳進行交易操作、忠實執行用家定立的投資策略的工具；但是要讓AI投資機械人在哪個市場、以什麼策略進行交易，仍是由用戶自己決定。

當有更多人共同使用這個AI投資工具時，就能有更多人彼此分享賺到錢的投資策略和機械人設定；按小風其中一位學員的說法是「槓桿了彼此的時間」。這就解釋了AI投資的「瑞士山區肺」迷思：幫人賺，實際也等如幫自己賺，何樂而不為。

學員之間十分熱衷於分享心得和經驗。（Ace Fortune）

AI投資有如「開7仔」

小風和她的學員經常用「開7仔」去形容自己的AI投資倉位：當自己的第一間7仔賺到錢之後，就再用這些利潤去開新的「分店」賺更多的錢；以至有部份學員放棄正職工作，全身投入做AI投資，不停開7仔賺錢。

當然，有人選擇不停開7仔「錢滾錢」的同時，也有人會選擇保守但穩定的策略，收入就當是賺點零用。AI投資並沒有唯一的最正確答案，最重要是懂得選擇適合自己的策略。如果對AI投資有興趣，可以向Ace Fortune了解更多。

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