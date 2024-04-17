Samsung Neo QLED 2024 AI電視登場｜2024年CES中Samsung發布革命性的AI電視系列，引領市場進入AI電視新時代。當中最令不少用家期待相信便伯Neo QLED的AI電視。



Neo QLED自2017年問世以來，銷量已突破4000萬台。其中最新的Neo QLED 8K電視，憑藉突破性的NQ8 AI Gen3處理器和尖端AI功能，吸引更多用家。Neo QLED AI電視最引人注目的，便是其強大的AI處理器。全新的NQ8 AI第三代處理器運算性能全面提升，神經網絡處理器NPU速度提高2倍，GPU速度提升1.4倍，CPU速度也增加了15%。這顆AI"大腦"使用神經網絡逐幀學習，智能優化每一個畫面，帶來前所未有的視覺震撼。

全新Neo QLED 8K配置最新NQ8 AI第三代處理器，優化畫質更出眾。

全新8K系列QN900D和QN800D配備強大的NQ8 AI第三代處理器，令神經網絡數量大幅增加至512，帶來更強大的AI運算能力。8K AI高解像度提升Pro功能將4K內容提升至接近原生8K的效果，AI智能定制模式和AI動態增強Pro亦針對不同內容和使用習慣進行優化，尤其適合欣賞體育賽事。

8K系列在音效方面也採用多項AI技術，主動式降噪音效Pro分析內容並隔離背景聲音，主體追踪環迴聲效將聲音與畫面同步，自主修正音效功能Pro則精細調整聲音以適應播放內容和空間。

最新版的Tizen OS讓使用體驗更加個人化，並能與家中的網絡、設備及物聯網系統無縫連接。全新的AI節能模式可降低23%的能耗，SmartThings應用程式則能在3D家居地圖上顯示所有已連接的智能裝置。此外，用戶還能將電視與Galaxy Watch、Galaxy手機和Galaxy Buds連接，在觀看內容的同時追踪健身數據、使用手機遙控電視，以及享受360度音效。飛利浦Hue Sync TV應用程式更能讓智能燈光與屏幕內容同步。Samsung Knox安全技術則能全面保護用戶隱私。

發布會同場還有多款QN系列新電視展出。

除了8K系列，Neo QLED 4K系列也搭載NQ4 AI第二代處理器，提供出色的畫質和音效。這是全球首款通過Pantone認證的顯示器。Neo QLED 4K系列有多種尺寸選擇，適合各種空間。

Samsung還首次推出無眩光OLED電視S95D，消除反光並保持深邃黑色，搭配NQ4 AI處理器和OLED HDR Pro技術，色彩表現突出，並支援Motion Xcelerator 144Hz技術，保證畫面流暢清晰。S90D型號更新增48吋的選擇。Samsung最新系列電視展現了全方位的突破性創新，滿足現代生活中的多元需求。

最抵玩S90D，入門價只需萬餘元便可以入手。

Samsung Neo QLED及OLED 2024系列售價：

同場加映：掛牆Music Frame 音樂畫框

Samsung Lifestyle設計生活家電系列推出全新時尚音樂裝置 - Music Frame 音樂畫框。新機延續了The Frame畫框電視的設計理念，採用仿畫框設計，並配有純白色邊框。用戶可將喜愛的照片或藝術作品置入面板中，打造獨特的桌面擺設或客廳掛牆裝飾，與各種家居風格完美融合。半透明光纖連接線可巧妙地隱藏於室內環境中，避免凌亂的電線影響美觀。

同場公布了尤如畫框設計的Music Frame喇叭，可以自由更換面板畫

Music Frame不僅外型優雅，音質表現亦十分出色。它支援24-bit高解析音質，內建Dolby Atmos杜比全景聲技術，無論在房間的任何位置，都能享受到優質的音效。設備內置兩組低音喇叭、兩組高音喇叭和兩組中音喇叭，低音喇叭朝後發聲，其他喇叭則朝前發聲，呈現更加清晰自然的聲音。此外，Music Frame還支援Q-Symphony技術，可與Samsung電視和Soundbar協調工作，營造極致的環繞立體聲效果。

透過藍牙、Wi-Fi和AirPlay連接，Music Frame實現一拍即聽功能。只需將Galaxy手機輕觸Music Frame邊框，即可快速將手機或其他設備上的音樂內容切換至Music Frame播放，輕鬆享受無線音樂串流的樂趣。（售價：$3,980）