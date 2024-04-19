Insta360 X4｜8K 360全景相機為Youtuber帶來無限創意可能｜售價

Insta360推出革命性旗艦相機：Insta360 X4。這款相機支援8K全景攝影，並提供5.7K 60fps和4K 100fps模式，為全景拍攝開啟了全新的視野。無論是"先拍攝，後取景"還是隱形自拍棒效果，X4都能實現高畫質的創意拍攝。同時，X4還可作為傳統運動相機使用，單鏡頭模式下可達4K 60fps的超廣角拍攝。



最新Insta360 X4搭載5nm AI晶片、智能語音手勢控制系統，電池續航力也大幅提升至135分鐘。大量AI賦能的拍攝與剪輯功能，讓用戶能輕鬆捕捉和分享獨特的創意影像。此外，新增的可拆卸式鏡頭保護蓋，為相機提供全面防護，讓使用者無後顧之憂。無論是運動愛好者、業餘創作者還是專業人士，X4都將是他們的必備利器。

Insta360 X4可拍攝高達8K 360全景影片

新機的8K畫質為全景拍攝帶來革命性提升。藉助全景影像，用戶可在事後自由選擇任意視角，即使是裁切後的畫面依然保持超高解析力。5.7K 60fps模式則帶來更流暢清晰的動態影像，4K 100fps慢動作功能則可營造電影感鏡頭。此外，X4還能拍攝高達7200萬像素的全景照片。

不僅是一台360度相機，更可作為常規運動相機使用。單鏡頭模式下，提供4K 60fps以及170°超廣角4K 30fps拍攝。同時，X4還具備多項運動拍攝專屬功能：可拆卸式鏡頭保護蓋、2.5吋大猩猩玻璃觸控螢幕、FlowState防震、長達135分鐘的5.7K 30fps錄影、10米防水以及-20°C耐寒能力。

Insta360 X4防水防塵非常實用

智能拍攝模式使創作變得更加簡單。支援手勢控制、語音控制2.0、定時拍攝等實用功能。子彈時間、8K移動縮時、11K縮時攝影等模式也得到全面升級。配合動態濾鏡、GPS資訊疊加等工具，X4將為創作帶來無限靈感。Insta360 App與Studio電腦軟體提供AI智能剪輯與精細手動剪輯，零門檻輕鬆完成後期製作。全新的Adobe Premiere Pro插件Reframe，則可直接在PR中處理X4的全景素材，大大簡化工作流程。

Insta360 X4集8K高畫質、多樣拍攝模式、強大性能於一身，是運動玩家、Vlogger、專業人士的夢幻之選。新機售價為$3999，即日起發售。