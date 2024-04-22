電風扇出現3徵兆即停用｜近幾日都下雨雖然把氣溫下降了一點，但就算不開冷氣機，也不能不開風扇令室內空氣流通。一些老舊的風扇，在長年的使用，或有一段長時間沒運作下，就有機會出現葉片轉動不順，甚至有怪聲的情況。台電電力粉絲團在 Facebook 分享，當發現風扇出現以下 3 個問題，就應馬上停止使用。



台電電力粉絲團指出，有很多用家都認為風扇只是能吹出風就可以，不太理會風扇運作時是否暢順。可是，電風扇其實是家居火災的常見電器之一。因為，當電風扇運轉不順時，電風扇中的電能就有機會無法完全轉換成力學能（機械能），反而轉換成熱能，就會令電風扇內部過熱起火。

+ 12

三大徵兆馬上停用

當發現家中的風扇， 1）運轉不順；2）有異音、異味；3）過熱時，就應先停止使用，盡快送去檢查或維修。台電分享可以啟動電風扇或用手輕轉扇葉，透過觀察扇葉的轉動情形檢查運轉順不順暢。當扇葉轉動的速度不一致﹑發出嘈雜聲，或關閉風扇時，葉片是突然停止，而不是緩慢停止的話，就代表軸承乾澀缺油，需要維修或更換。

+ 4

使用電風扇時，要定期清潔扇葉﹑摩達，避免出現積塵的情況，並定期潤滑軸承，以免運作不暢順。另外，應檢查電源線是否有破損或被擠壓的問題，否則通電後有機會出現短路﹑漏電風險。選購時，亦可挑選有摩達溫度保險絲的款式，就算電風扇過熱，也有多一重保護。

資料來源：FB@台電電力粉絲團