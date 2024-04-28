OpenRock X 開放式 TWS 耳機｜近年流行運動藍牙耳機開放式，簡單講就是不直接將耳機塞入你耳窿，好處是令運動中的人減少閉塞感，在戶外漫跑、行山時亦可以聽到環境聲，兼具安全又有靚聲。不過開放式耳機的音色，還有配戴感往往都強差人意，而最近試過呢對日本耳機市場人氣品牌OneOdio新作OpenRock X開放式TWS耳機，聲音和配戴感都有驚喜。



大部份開放式藍牙個耳掛好都流，夾唔緊、音樂亦射唔正你耳仔，如果你都喜歡熱愛戶外活動，亦對音質及佩戴感有一定要求，由日本耳機市場人氣品牌OneOdio開發的戶外耳機副線「OpenRock」近日進軍香港，最新力作OpenRock X開放式TWS耳機強調有定制雙軸心轉軸耳掛提升佩戴兼容性，專業監聽及耳機調聲技術，而且機身設計亦參考高級腕錶線條。

OpenRock X 開放式 TWS 耳機

OpenRock X 開放式 TWS 耳機

定制雙軸心轉軸｜鬆緊自定

記者覺得最正是其定制雙軸心轉軸，耳掛考慮人體工學，合金軸承可作垂直／橫向雙向轉動，就算是戴眼鏡或護目鏡活動時，也能自行微調扣位角度，按個人需要／耳朵大細去調節角度，緊貼耳型不會「條條fing」劇烈運動時都不易鬆脫，更亦不會夾得過緊。

靚仔機身｜簡約太空倉充電盒

不少運動耳機為了做到防菌防水，簡單以軟膠包住機身，雖然功能上是很好，但樣子就有點兒戲，OpenRock X 就想有防水防塵之餘，保留高階耳機的高貴質感。廠方表示機身設計參考腕錶拋光修邊，轉軸位有鍍鉻銀色處理，閃令令很有型。而其充電盒就剛相反，似足一個長條型的「黑盒」，而且貌似簡單的彈出式機倉特設防誤觸設計，防止意外彈出耳機，又有扣環可以掛在不同的out door活動gear上。

貌似簡單的彈出式機倉特設防誤觸設計，防止意外彈出耳機。

有扣環可以掛在不同的out door活動gear上。

14.2mm大動態動圈單元

開放式運動藍牙耳機，最早期流行骨傳導設計，但音色就非常麻麻，而新一代開放式就以高質大口徑單元架設在耳邊，直接將音樂射進耳道，想既開放又有靚聲，基本要求就是發聲單元一定要夠大夠靚，OpenRock X 使用14.2mm大動態長衝程動圈單元，並以「BassDirect」設計，將單元集中在最接近耳道口的位置，做到夠power、保證有高解析力。

OpenRock X 使用14.2mm大動態長衝程動圈單元

LISO 2.0演算法｜提升通話水平

通話方面，OpenRock X 使用HiFi 5 DSP晶片及LISO 2.0演算法，經過超過200天的長時間測試及調校，務求將全頻段的音樂細節都準確還原。又可以用app設定3個預設音效模式、模擬空間音效。

OpenRock X 使用HiFi 5 DSP晶片及LISO 2.0演算法，經過超過200天的長時間測試及調校

OpenRock X 產品規格

單元：14.2mm定制動圈單元

防水等級：IPX5防水防汗

續航時間：12小時單體，總計48小時 〈連充電盒〉

藍牙：藍牙 5.3

重量：耳機12g，充電盒90.5g

顏色：星夜黑、晨曦金

建議零售價：$1,380 查詢：9723 5623 (Opus CP Limited)